Ковалёв объяснил, почему будет драться с малоизвестным узбеком

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал предстоящий бой с 24-летним узбеком Бектемиром Меликузиевым.
У меня сейчас контракт с Golden Boy, а они сотрудничают с DAZN. Поэтому я боксирую там, где мне предложат по факту. Соперника тоже они выбирали, — сказал Ковалёв корреспонденту NEWS.ru.
Бой 37-летнего экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе из России с Меликузиевым запланирован на 30 января и должен пройти в московских «Лужниках». В тот же вечер на московской ВТБ Арене подерётся другой российский боксёр полутяжёлого веса, чемпион мира Артур Бетербиев — с немцем Адамом Дейнесом.
В активе Ковалёва 34 победы (29 нокаутом) и 4 поражения. Меликузиев выиграл все шесть профессиональных боёв (5 — нокаутом).
Как писал NEWS.ru, российский боец легчайшего веса Юсуп Саадулаев (20-5-1) победил по очкам американца Троя Уортена (7-1) на турнире лиги ONE в Сингапуре.