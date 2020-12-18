Ковалёв объяснил, почему будет драться с малоизвестным узбеком

https://static.news.ru/photo/3b0fb5a8-4160-11eb-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: vk.com/kovalboxer

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал предстоящий бой с 24-летним узбеком Бектемиром Меликузиевым.

У меня сейчас контракт с Golden Boy, а они сотрудничают с DAZN. Поэтому я боксирую там, где мне предложат по факту. Соперника тоже они выбирали, — сказал Ковалёв корреспонденту NEWS.ru.

Бой 37-летнего экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе из России с Меликузиевым запланирован на 30 января и должен пройти в московских «Лужниках». В тот же вечер на московской ВТБ Арене подерётся другой российский боксёр полутяжёлого веса, чемпион мира Артур Бетербиев — с немцем Адамом Дейнесом.

В активе Ковалёва 34 победы (29 нокаутом) и 4 поражения. Меликузиев выиграл все шесть профессиональных боёв (5 — нокаутом).

Как писал NEWS.ru, российский боец легчайшего веса Юсуп Саадулаев (20-5-1) победил по очкам американца Троя Уортена (7-1) на турнире лиги ONE в Сингапуре.