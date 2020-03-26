С распространением коронавируса всё чаще вспоминают страшнейшую пандемию «испанки», бушевавшую сто лет назад в 1918-1919 годах и унесшую жизни более 50 миллионов человек. Коснулась она всех стран и сфер жизни. Боксёрские поединки со зрителями в масках, отменённые бои из-за трупов в городе, простаивающие от безделья чемпионы и бойцы, не выдержавшие схватки с болезнью — главные воспоминания о той страшной эпохе.

Умер каждый двадцатый

По своим масштабам и урону нынешняя эпидемия COVID-19 не идёт ни в какое сравнение с испанским гриппом. За полтора года страшная болезнь выкосила по различным оценкам от 50 до 100 миллионов человек, то есть почти 5 процентов населения Земли. Эта эпидемия распространялась с огромной скоростью и затронула большую часть Земного шара. Началась она в последние месяцы Первой мировой войны в условиях антисанитарии, плохого питания и больших массовых скоплений людей в военных лагерях и быстро перекинулась на гражданское население.

Долгое время истинные масштабы катастрофы искусственно скрывались, чтобы не сеять панику. Название «испанка» этот грипп получил не из-за страны происхождения, а потому что нейтральная Испания в мае-июне 1918 года впервые сообщила об этой угрозе в печати. К осени болезнь достигла своего пика в США, что приводило к запретам и ограничениям массовых мероприятий. Затронули они и все популярные на тот момент виды спорта, в том числе и профессиональный бокс.

Чемпионы без боёв

В октябре 1918 года боксёрские поединки были запрещены во всех городах на восточном побережье США. Их примеру постепенно последователи в Детройте, Портленде, Милуоки и даже Калифорнии. Однако ряд турниров, прежде всего на территории воинских частей, продолжился, несмотря на запреты. Сохранилось много фотографий с таких поединков, где боксёры выясняют отношение в ринге, а рефери и выглядывающие из-за канатов зрители поголовно носят маски. Бокс был важной частью развлечения и поднятия боевого духа солдат, а сборы от поединков шли непосредственно на фронт. Конечно, больных военных до просмотров шоу не допускали, но вирус продолжал распространяться стремительно.

Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine/Public Domain/commons.wikimedia.org

В то же время из-за запретов и отмен многие чемпионы простаивали без дела. Так чемпион мира в наилегчайшем весе Джимми Уайлд был вынужден взять паузу на два года. Чемпионы в полулёгком и лёгком весах Джонни Килбейн и Бенни Леонард также простаивали без дела. Выход из положения нашёл лишь обладатель титула в полусреднем весе Джек Бриттон, проводивший защиты в своём родном штате Нью-Джерси, где не было серьёзных проблем с гриппом. Почти двухметровый гигант-тяжеловес Джесс Уиллард тоже долгое время не боксировал в том числе и по причине отсутствия у него достойных соперников. Это в итоге и сыграло с ним злую шутку.

Перенесённый бой из-за трупов на улице и свержение чемпиона

Самым ярким боксёром в штате Юта в послевоенное время считался Джек Дэмпси, сумевший во время войны избежать службы в армии. К осени 1918 года он провёл 16 поединков, 14 из которых выиграл и активно стремился получить право на бой за чемпионский титул. На пути к этой мечте стоял серьёзный соперник — сын еврейских иммигрантов из России Барни Лебровиц. Из-за «испанки» бой переносили несколько раз. В октябре, когда должен был пройти бой, в Филадельфии эпидемия достигла своего пика. Тела людей лежали прямо на улицах, а за месяц в городе умерло более 12 тысяч человек. В таких условиях проводить поединок было невозможно, однако в ноябре, когда смертность пошла на спад, бой всё-таки состоялся. К восторгу публики набравший популярность Демпси нокаутировал соперника в третьем раунде, а весной в разгар второй волны «испанки» бросил вызов чемпиону.

Джек Дэмпси Library of Congress /Public Domain/commons.wikimedia.org

Их поединок тоже неоднократно переносился и в итоге прошёл в разгар жаркого июля, что оказалось на руку Демпси. Мощный и массивный Уиллард явно чувствовал себя не в своей тарелке на 43-градусной жаре и не смог выйти на четвёртый раунд. Демпси же стал королём тяжёлого веса на ближайшие семь лет и вдохновил на фантастическую карьеру Майка Тайсона, который в юности беспрестанно пересматривал поединки легендарного чемпиона, копировал все его движения и даже причёску с коротко остриженными боками.

Чемпионы не сдались перед гриппом

Но если для Демпси эпоха эпидемии ознаменовала восхождение на трон, то многие именитые боксёры её не пережили в буквальном смысле слова. По некоторым данным 4500 профессиональных боксёров скончались от гриппа и его последствий в 1918-1920 годах. Экс-претендент на чемпионский титул в тяжёлом весе Джон Джонсон должен был драться в штате Массачусетс, но из-за вспышки пандемии его бой отменили. В дороге он заболел и был на некоторое время помещён в больницу. Через несколько дней после выписки он умер от пневмонии в 31 год.

Почти в то же время в Бостоне не стало участника свыше 200 профессиональных боёв Мэтти Болдуина. Левша-легковес проиграл поединок болезни в 33 года во время подготовки к очередному сражению на ринге. В этом же возрасте умер и выходец из Норвегии, один из лучших полусредневесов этого времени Терри Мартин, сражавшийся с экс-чемпионами Джо Уолкоттом и Гарри Гребом. Экс-чемпиону мира в тяжёлом весе канадцу Томми Бёрнсу повезло больше. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии спустя месяц после победы в очередном поединке в сентябре 1918, однако уже через пару недель его дела пошли на поправку. В 1920 году он вернулся на ринг и прожил до 73 лет. Другой экс-чемпион мира Джеймс Джеффрис врачами Лос-Анджелеса считался тяжело больным с минимальными шансами на спасение, но ему удалось победить недуг, правда после этого он уже не боксировал.

С лета 1919 года эпидемия окончательно пошла на спад, а профессиональный бокс снова захватил внимание миллионов своих поклонников по всему миру.