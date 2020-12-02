Бой Чимаева в UFC отменён из-за коронавируса у соперника

https://static.news.ru/photo/67e90534-3481-11eb-a1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: leon_edwardsmma/Instagram.com

Главный бой запланированного на 19 декабря турнира UFC в Лас-Вегасе между топовым британским полусредневесом Леоном Эдвардсом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым отменён из-за положительного теста на коронавирус у британца.

Скорейшего выздоровления, надеюсь вскоре увидеть тебя, Леон, — написал Чимаев в Twitter.

Леон Эдвардс занимает третье место в рейтинге UFC и должен был стать достойной проверкой для проспекта Чимаева, одержавшего на старте карьеры в UFC три яркие досрочные победы. О замене главного боя или соперника Чимаева UFC пока не сообщала.

Как писал NEWS.ru, тренер официального претендента на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Алджемейна Стерлинга Рэй Лонго назвал возможные даты поединка с обладателем титула россиянином Петром Яном, который был назначен на 12 декабря, а затем перенесён по просьбе чемпиона.