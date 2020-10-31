Боец ММА провёл «пугающий» удар в голову и нокаутировал соперника

Пэрис Артис в своей карьере ещё ни разу не проигрывал. Победа над Риско стала для спортсмена четвёртой кряду.
Как ранее передавал NEWS.ru, в главном бою вечера турнира UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил Джастина Гейтжи (22-3) удушением треугольником и отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Соперники осторожно начали бой почти без ударов, но в первых разменах лучше смотрелся Гейтжи, и он защитился от первых попыток Хабиба пройти в ноги. Постепенно Хабиб освоился в стойке и стал попадать, при этом выдерживая жёсткие удары американца. В конце первого раунда Хабиб всё-таки провёл тейкдаун и забрал концовку раунда.
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