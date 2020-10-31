Боец ММА провёл «пугающий» удар в голову и нокаутировал соперника

https://static.news.ru/photo/e33e6f54-1b4e-11eb-8e8b-fa163e074e61_660.jpg Райан Риско и Пэрис Артис Фото: Скрин с видео Derrick Parrish/twitter.com

Боец смешанного стиля из США Пэрис Артис выиграл у своего соотечественника Райана Риско в бою в рамках Cage Fury Fighting Championship (CFFC). Поединок завершился в первом же раунде.

Артис оформил свою победу ударом Риско в голову, который многим показался «пугающим». Именно так действие спортсмена охарактеризовали представители MMA Junkie.

Видеозапись «пугающего» в голову обнародована на официальной странице UFC Fight Pass в Twitter.

Folks, we have another KO of the year contender! Two straight nights! #CFFC87 pic.twitter.com/mAGSr886Ph — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) October 31, 2020

Пэрис Артис в своей карьере ещё ни разу не проигрывал. Победа над Риско стала для спортсмена четвёртой кряду.

Как ранее передавал NEWS.ru, в главном бою вечера турнира UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил Джастина Гейтжи (22-3) удушением треугольником и отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Соперники осторожно начали бой почти без ударов, но в первых разменах лучше смотрелся Гейтжи, и он защитился от первых попыток Хабиба пройти в ноги. Постепенно Хабиб освоился в стойке и стал попадать, при этом выдерживая жёсткие удары американца. В конце первого раунда Хабиб всё-таки провёл тейкдаун и забрал концовку раунда.