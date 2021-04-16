Билеты на бой Макгрегора и Порье раскупили за секунды

https://static.news.ru/photo/cd36f212-9fba-11eb-911f-96000091f725_660.jpg Дастин Порье, Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Билеты на поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Дастином Порье и Конором Макгрегором были раскуплены за считаные секунды. Об этом рассказал глава UFC Дэйна Уайт на своей странице в Twitter.

Поединок возглавит турнир UFC 264, который состоится 10 июля в Лас-Вегасе. Ожидается, что с трибун за боями будут наблюдать 20 тысяч болельщиков.

BOOOOOOM!!!!!!!! See you in Vegas pic.twitter.com/PqZBljX0DF — danawhite (@danawhite) April 16, 2021

Ранее, в среду, UFC анонсировал бой Макгрегора и Порье на предстоящем турнире, несмотря на конфликт между бойцами по поводу денежного пожертвования в фонд Порье. Поединок пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе 10 июля 2021 года. Стадион, вмещающий 20 тысяч человек, будет заполнен на 100 процентов.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над ирландским коллегой Конором Макгрегором из-за того, что тот не перевёл деньги в благотворительный фонд Дастина Порье, несмотря на обещание.