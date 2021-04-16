Билеты на бой Макгрегора и Порье раскупили за секунды

Ранее, в среду, UFC анонсировал бой Макгрегора и Порье на предстоящем турнире, несмотря на конфликт между бойцами по поводу денежного пожертвования в фонд Порье. Поединок пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе 10 июля 2021 года. Стадион, вмещающий 20 тысяч человек, будет заполнен на 100 процентов.
Как сообщал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над ирландским коллегой Конором Макгрегором из-за того, что тот не перевёл деньги в благотворительный фонд Дастина Порье, несмотря на обещание.