Беременная жена не дала Дацику продолжить бой после нокдауна

https://static.news.ru/photo/090c3ee6-af1a-11eb-8c3a-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/datsik_official

Боец ММА Вячеслав Дацик провёл боксёрский поединок против экс-футболиста, а ныне кулачного бойца промоутерской компании Top Dog Гаджи Наврузова. После того как Дацик в конце первого раунда оказался в нокдауне, поединок остановила его беременная супруга Виктория, выбежавшая в ринг.

В конце первого раунда Дацик пропустил несколько жёстких ударов, был потрясён и отброшен на канаты. В этот момент супруга бойца выбежала в ринг и попросила прекратить поединок, несмотря на то что боец был готов его продолжить.

Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок! Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены, — написал Дацик на своей странице в Instagram под видео своего боя.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге были задержаны ММА-блогер, известный по поединкам с Вячеславом Дациком и Михаилом Кокляевым, Артём Тарасов и боец смешанного стиля Никита Солонин.