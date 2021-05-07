Беременная жена не дала Дацику продолжить бой после нокдауна

Боец ММА Вячеслав Дацик провёл боксёрский поединок против экс-футболиста, а ныне кулачного бойца промоутерской компании Top Dog Гаджи Наврузова. После того как Дацик в конце первого раунда оказался в нокдауне, поединок остановила его беременная супруга Виктория, выбежавшая в ринг.
В конце первого раунда Дацик пропустил несколько жёстких ударов, был потрясён и отброшен на канаты. В этот момент супруга бойца выбежала в ринг и попросила прекратить поединок, несмотря на то что боец был готов его продолжить.
Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок! Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены, — написал Дацик на своей странице в Instagram под видео своего боя.
Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге были задержаны ММА-блогер, известный по поединкам с Вячеславом Дациком и Михаилом Кокляевым, Артём Тарасов и боец смешанного стиля Никита Солонин.