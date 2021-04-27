Задержан дравшийся с Дациком и Кокляевым ММА-блогер

https://static.news.ru/photo/b61fc9ba-a7f7-11eb-8a4a-96000091f725_660.jpg Артём Тарасов Фото: artemtarasov_mma/instagram.com

В Санкт-Петербурге были задержаны ММА-блогер Артём Тарасов и боец смешанного стиля Никита Солонин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Бойцы подрались в поезде «Сапсан». Однако сами задержанные заявляют про причастность третьего лица. По словам Тарасова, человек, наехавший на Солонина, оказался вице-президентом «Альфа-Банка» Андреем Сорокиным, который и подал заявление в МВД.

В пресс-службе МВД заявили, что задержанные за драку в поезде люди были в состоянии алкогольного опьянения. Они оскорбляли третьего пассажира, а уже на вокзале в Санкт-Петербурге нанесли ему удар по лицу.

21 февраля Артём Тарасов дрался со стронгменом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и проиграл ему единогласным решением судей. В апреле 2019-го ММА-блогер выиграл у экс-бойца и заключённого Вячеслава Дацика.