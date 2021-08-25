Артём Лобов проведёт боксёрский бой в инвалидных колясках

Ветеран Ultimate FIghting Championship (UFC), ирландец российского происхождения Артём Лобов примет участие в боксёрском поединке в инвалидных креслах. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ирландский комик Стиво Тимоти.

Мероприятие пройдёт 11 сентября в Ирландии и будет носить благотворительный характер, а соперником Лобова станет другой ирландский ветеран UFC Пэдди Холохан, который завершил карьеру бойца в 2015 году и начал карьеру политика и был избран в совет графства Южного Дублина.

В последние годы Лобов проводил бои на голых кулаках, где имеет счёт побед и поражений 2:2. В последнем поединке в Киеве он проиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде призёру Олимпийских игр из Украины Денису Беринчику.

Как сообщалось ранее, бывший боец UFC и Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), друг Конора Макгрегора Артём Лобов заявил о завершении спортивной карьеры. Он сказал об этом после проигранного боя в лиге кулачных боёв Mahatch.