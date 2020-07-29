Американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян в предстоящий уикэнд проведёт поединок с опытным средневесом Дереком Брансоном. В случае успеха 22-летний спортсмен может получить бой за титул с Исраэлем Адесаньей, который высоко оценил своего соперника. Если Шахбазян возьмёт пояс в течение года, то побьёт рекорд Джона Джонса, самого молодого чемпиона в истории UFC. NEWS.ru рассказывает историю необычного бойца новой формации, первой звезды UFC из поколения зуммеров, который выходит в октагон с армянским флагом.

Чемпион нового поколения

Эдмен Шахбазян — это боец не только поколения Z, но и совершенно новой формации. Он из тех, кто рос уже на современных смешанных единоборствах и с первого дня тренировался в зале как универсальный боец, а не узкоспециализированный боксёр или дзюдоист. Хотя Шахбазян родился и рос в Калифорнии, он никогда не забывал о своих армянских корнях и готовился под руководством специалистов армянского происхождения: сначала Сяка Оханджаняна, а затем в зале Glendale Fighting Club у всемирно известного Эдмонда Тарвердяна. Сейчас на каждый бой он выходит в октагон с флагом Армении.

Братья Шахбазян — эмигранты в третьем поколении, однако известно, что они были в гостях у родственников в Армении, а их бабушка жила в России. Эдмен не скрывает, что хотел бы провести бой в нашей стране и порадовать яркой победой её многочисленную армянскую диаспору. До девяти лет он рос застенчивым, малоактивным и не в меру упитанным мальчишкой, пока старший брат Леон, также ставший профессиональным бойцом, не привёл его в зал к Оханджаняну. За три года парень преобразился до неузнаваемости, благодаря занятиям в бассейне привёл в порядок своё тело и вскоре по таланту превзошёл своего брата. Впоследствии на него обратил внимание Тарвердян, тренер по боксу и ММА с неоднозначной репутацией.

Уроки Ронды

Многие фанаты считают, что именно он загубил карьеру Ронды Роузи, когда заставил её слишком поверить в свою боксёрскую технику, что привело к поражениям брутальными нокаутами от Холли Холм и Аманды Нуньес. Однако сама Ронда так не считает и полностью довольна своей карьерой и благодарна тренеру. К тому же в лице Шахбазяна наставник может посрамить скептиков, сделав его почти с нуля чемпионом UFC. Эдмен с детства славился профессиональным отношением к делу. Он всегда скрупулёзно анализировал бои лучших спортсменов UFC, очень сдержанно и спокойно воспринимал свои успехи. Все тренеры, работавшие с ним, отмечали удивительное спокойствие во время поединка и высокий бойцовский интеллект.

Выиграл Шахбазян или проиграл, он никогда не менял своего отношения к делу. Многие дети морально сдавались перед боями или слишком эмоционально воспринимали победы, а Эдмен мог выиграть пояс и просто сказать: «Хорошо, это круто». Но он никогда не прыгал от радости и не беспокоился попусту, вспоминал его первый тренер Сяк Оханджанян.

vk.com/edmen.shahbazyan

С 13 до 17 лет Шахбазян тренировался в одном зале с Роузи, первой чемпионкой UFC среди женщин, которую на пике славы считали способной побить мужчину-бойца. Тогда тинейджер и Ронда были примерно одной комплекции и проводили упорные спарринги. Эдмен признаёт, что восхищался Роузи, многому у неё научился, а сейчас она выполняет функции его менеджера. Другим спортсменом, оказавшим на него влияние, он называет лучшего армянского бойца ММА Гегарда Мусаси, также известного своим хладнокровием.

В 19 лет Шахбазян дебютировал в профессиональных боях, а дальше его карьера развивалась невероятно стремительно. Первые семь боёв, в том числе на шоу Дэйны Уайта «Претендент», он выиграл досрочно в первом раунде, а некоторые — за считанные секунды. Однако дебютный поединок в октагоне против британца Даррена Стюарта едва не завершился фиаско. Шахбазян тогда был не в лучшей форме и, наверное, впервые в своей карьере перегорел, одержав натужную победу решением судей. После этого в 2019 году он выиграл досрочно три боя, с каждым разом повышая уровень соперников. Постепенно к нему приклеилось прозвище Золотой Мальчик, которое в своё время носил легендарный боксёр Оскар де ла Хойя.

Помешать рекорду может пандемия

В марте этого года вошедший в десятку лучших бойцов UFC Шахбазян должен был пройти первое серьёзное испытание в своей карьере крепким Дереком Брансоном. Однако поединок сначала сместили на апрель, затем отложили из-за коронавируса, и в итоге он пройдёт лишь 1 августа в Лас-Вегасе. Для бойца, мечтающего стать самым молодым чемпионом в истории UFC, потеря пяти месяцев может оказаться существенной. Впрочем, у него ещё есть шансы войти в историю.

vk.com/edmen.shahbazyan

Для этого надо уверенно победить Брансона, а заодно проверить себя в пятираундовом поединке, которых в карьере Шахбазяна ещё не было. В этом случае его смогут свести в начале 2021 года с победителем сентябрьского титульного боя между Исраэлем Адесаньей и Паулу Костой. Адесанья уже оценил талант молодого соперника и заявил, что ждёт, когда Эдмен будет готов к поединку с ним. Нынешний обладатель достижения Джон Джонс взял пояс в 23 года и восесь месяцев. Значит, у Шахбазяна есть время до июля, чтобы заочно превзойти величайшего бойца современности, которого никто пока по-настоящему не побеждал.