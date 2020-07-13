Единоборства

Американский боец назвал Петра Яна гангстером

07:42, 14 июля 2020

Перспективный американский боец Ultimate Fighting Championship Шон О'Мэлли прокомментировал завоевание титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

Больше всего на турнире мне понравился бой Яна и Алду. Как фанат Петра могу сказать, что этот парень - реальный гангстер. Это был огненный бой. Меня вдохновляет, что такой парень дерётся в моём весе и однажды  с ним встречусь. Это будет суперпоединок, - рассказал О'Мэлли в своём подкасте.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион M-1 Challenge краснодарец Артём Фролов на турнире АСА 106 нанёс первое в карьере поражение дагестанскому проспекту Ибрагиму Магомедову.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях