Американский боец назвал Петра Яна гангстером

Перспективный американский боец Ultimate Fighting Championship Шон О'Мэлли прокомментировал завоевание титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
Больше всего на турнире мне понравился бой Яна и Алду. Как фанат Петра могу сказать, что этот парень - реальный гангстер. Это был огненный бой. Меня вдохновляет, что такой парень дерётся в моём весе и однажды с ним встречусь. Это будет суперпоединок, - рассказал О'Мэлли в своём подкасте.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион M-1 Challenge краснодарец Артём Фролов на турнире АСА 106 нанёс первое в карьере поражение дагестанскому проспекту Ибрагиму Магомедову.
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