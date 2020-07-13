Американский боец назвал Петра Яна гангстером

Больше всего на турнире мне понравился бой Яна и Алду. Как фанат Петра могу сказать, что этот парень - реальный гангстер. Это был огненный бой. Меня вдохновляет, что такой парень дерётся в моём весе и однажды с ним встречусь. Это будет суперпоединок, - рассказал О'Мэлли в своём подкасте.