Фролов победил Магомедова в главном бою турнира АСА в Сочи

https://static.news.ru/photo/e1e121f8-c53e-11ea-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/acamma

В Сочи завершился первый после четырёхмесячного перерыва турнир компании Absolute Championship Akhmat. В главном бою вечера экс-чемпион M-1 Challenge краснодарец Артём Фролов (14-2) нанёс первое в карьере поражение дагестанскому проспекту Ибрагиму Магомедову (5-1).

Фролов захватил инициативу в первом раунде, заставляя оппонента пятиться к сетке. В середине раунда Магомедова болтануло от тяжёлых ударов, но Фролов не стал форсировать развитие событий и на последних секундах первой пятиминутки перевёл бой в партер. Двойки Фролова и дальше успешно доходили до цели, а его менее опытный соперник не мог ничего ему противопоставить и изменить план на бой. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Фролову.

В соглавном поединке в полусреднем весе Андрей Кошкин победил единогласным решением судей Магомедсайгида Алибекова. Оба бойца готовились изначально к поединку с другими соперниками.

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