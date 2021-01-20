Ахмедов задушил Бриза на турнире UFC в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/36c4c3f4-5b45-11eb-89e7-fa163e074e61_660.jpg Омари Ахмедов Фото: instagram.com/omari_akhmedov

Российский средневес Омари Ахмедов (21-5-1) победил удушением ручным треугольником во втором раунде британца Тома Бриза (12-3) на турнире UFC в Абу-Даби.

Ахмедов не стал долго обмениваться ударами и сразу перевёл бой в партер, попутно избежав гильотины, а затем начал планомерно вскрывать защиту соперника короткими ударами сверху. Бриз отвечал острыми ударами локтями снизу, но к середине раунда уже пропустил много жёстких ударов россиянина. В концовке раунда Бриз перехватил инициативу и попытался провести сначала болевой на ногу, а затем удушающий приём. Во второй пятиминутке Ахмедов оказался в маунте после ошибки соперника в борьбе и начал проводить ручной треугольник, от которого британец сдался.

Как писал NEWS.ru, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов победил удушением из-за спины казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC в Абу-Даби в дебютном поединке в октагоне.