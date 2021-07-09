Ахмедов проиграл Таваресу раздельным решением судей

Российский средневес Омари Ахмедов (21-6-1) проиграл по очкам на турнире UFC в Лас-Вегасе бразильцу Брэду Таваресу (19-6).

Россиянин активно начал поединок и в первых двух раундах поддавливал соперника и выигрывал большинство обменов ударами в стойке. Однако Таварес также неплохо действовал на контратаках и отбивал ноги Ахмедову лоу-киками. Кроме того он хорошо защищался от переводов в партер.

Переломным стал третий раунд, в котором Омари традиционно начал уставать и уже на первой минуте оказался на настиле. После этого бразилец провёл ещё несколько эффективных атак в стойке. Двое судей отдали победу Таваресу со счётом 29:28, а один боковой рефери поставил те же очки в пользу Ахмедова.

Как сообщалось ранее, российский средневес Омари Ахмедов победил удушением ручным треугольником во втором раунде британца Тома Бриза на турнире UFC в Абу-Даби.