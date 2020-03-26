Соединённые Штаты не станут сокращать собственную добычу нефти и предпочтут другие методы стабилизации мирового рынка, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. По сообщениям СМИ, президент Дональд Трамп уже просил Саудовскую Аравию не допустить падения цен до опасного уровня. Ранее появилась информация о возможном снижении производства сырья в Техасе и потенциальном союзе Вашингтона и Эр-Рияда. По словам аналитиков, Белый дом при всём желании не может приказать американским компаниям замедлить добычу. Зато он способен давить на зарубежных партнёров и вводить санкции в отношении «недружественных» государств. На что могут пойти США для поддержания нефтяной отрасли, — в материале NEWS.ru.

Низкие цены на нефть беспокоят не только крупнейших стран-экспортёров, но и Соединённые Штаты. Как стало известно СМИ, после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+ глава Белого дома разговаривал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и попросил его держать цены на приемлемом уровне, чтобы американские нефтяники могли продолжать свою деятельность. Об этом сообщила газета Politico. По информации издания, Дональд Трамп при этом поддержал планы Эр-Рияда нарастить добычу сырья и вытеснить Россию с некоторых рынков.

Между тем низкие цены на нефть породили разговоры о возможном участии самих Штатов в регулировании рынка. The Wall Street Journal сообщила, что Техас может снизить производство сырья впервые с 1970 года. Как рассказали источники газеты, руководители нескольких нефтяных компаний обратились в Техасскую железнодорожную комиссию (регулятор нефтяной отрасли штата) с просьбой ввести ограничения на поставки сырья на рынок в условиях падения котировок.

Wang Ying/Global Look Press

Один из членов комиссии Райан Ситтон написал для агентства Bloomberg, что теоретически Техас мог бы сократить добычу нефти на 10%, и если бы Саудовская Аравия также снизила производство на 10% от уровня до начала эпидемии коронавируса, а Россия выразила бы готовность сделать то же самое, это могло бы вернуть сырьевой рынок на докризисный уровень.

Такой сценарий стал бы настоящей победой в геополитике для РФ и Саудовской Аравии, ведь это означало бы, что мы смогли повлиять на добычу в США, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, в результате Москва и Эр-Рияд смогли бы усилить контроль за объёмами поставок на сырьевой рынок.

Между тем председатель Техасской железнодорожной комиссии Уэйн Кристиан выступил против введения государственных ограничений на добычу нефти в стиле ОПЕК. Его заявление представлено на сайте комиссии.

Техас не существует в вакууме. Если мы введём регулирование добычи, нет никаких гарантий, что остальные страны или штаты поступят так же, — отметил председатель.

Учитывая быструю реакцию сланцевых производителей на внешние изменения, именно США могли бы стать так называемым «замыкающим» игроком на глобальном рынке, оперативно предлагая дополнительные объёмы или убирая «лишнюю» нефть, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Тем не менее, по её словам, Соединённым Штатам будет сложно включиться в процесс сокращения добычи.

Нефтяным бизнесом в стране занимаются десятки тысяч компаний, включая семейные, состоящие из двух-трёх человек. Поэтому невозможно представить, как в реальности могут выполняться достигнутые на высшем уровне договорённости с той же Саудовской Аравией о регулировании объёмов добычи. Да, ряд средних по масштабу деятельности компаний выступили за сокращение добычи нефти в штате Техас на 0,5 млн баррелей в сутки с оговоркой, что эти ограничения не затронут мелкие компании. Однако и это, на мой взгляд, не будет гарантией того, что компании в массовом порядке на начнут обращаться в суды, обвиняя отдельные штаты иди федеральное правительство в нарушении их прав. Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting директор по исследованиям VYGON Consulting

По её словам, единственного механизма, легитимно регулирующего объёмы предложения американского сырья на внешних рынках, США лишились в конце 2015 года. Тогда Барак Обама отменил действовавший с 1975 года запрет на экспорт нефти.



У США есть три способа воздействия на мировой рынок нефти: сокращение собственной добычи, закупка нефти в свой стратегический резерв и санкционное давление на производителей, отмечает старший аналитик Rystad Energy Артём Чен. Правда, ни один из этих вариантов, по его словам, не сможет в эффективной мере сбалансировать рынок в ближайшие месяцы.

Нефть уже закупается в стратегический резерв, но лишь на уровне 300 тысяч баррелей в сутки, больше невозможно ввиду инфраструктурных ограничений. Повлиять на собственную добычу на сланцах, которая контролируется тысячей мелких и крупных компаний, не представляется возможным в короткие сроки.

Рынок всё делает сам: добыча большинства сланцевиков уже нерентабельна экономически, и они будут сокращать не только бурение, но и фрекинг (гидроразрыв пласта). Наконец, санкции США не смогут существенно остановить ни российскую, ни саудовскую добычу. Иранский сценарий в условиях падения рынков и доходов радикален и опасен, не думаю, что Вашингтон пойдёт по этой зыбкой тропе. Артём Чен старший аналитик Rystad Energy старший аналитик Rystad Energy

По его словам, из-за транспортных ограничений по причине распространения коронавируса мировой спрос на нефть теряет от 10 до 15 млн баррелей в сутки по отношению к нормальным уровням потребления. Никакое вмешательство США из практически возможных не сможет сбалансировать рынок, находящийся в таком переизбытке, уверен специалист. Он полагает, что баланс на рынке будет достигнут рыночными механизмами — падение цен приведёт к тому, что на некоторых месторождениях добывать нефть станет невыгодно, и это позволит скорректировать производство.

Сообразят на двоих

Между тем ряд чиновников из Министерства энергетики США убеждают администрацию Белого дома создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Лоббисты этого плана полагают, что такой союз позволит стабилизировать мировой сырьевой рынок и избежать обвалов нефтяных котировок. Также, по их мнению, союз двух крупнейших нефтедобывающих государств может открыть возможность для выхода Эр-Рияда из ОПЕК.

Если действительно состоятся какие-либо переговоры США и Саудовской Аравии, то, скорее всего, Штаты будут уговаривать Эр-Рияд не увеличивать добычу и даже сократить её в одностороннем порядке. Возможно, за это Вашингтон предложит какие-нибудь финансовые преференции.

В лучшем случае он может пообещать сократить производство в рамках тех прогнозов, которые ранее публиковало Минэнерго США на 2020 и 2021 годы. Дело в том, что в следующем году внутренняя добыча в Штатах и так должна уменьшиться на 400 тысяч баррелей в сутки. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Эксперт уверен, что возможный союз США и Саудовской Аравии никак не повредит России. Нарастить добычу при текущем уровне цен Штаты не смогут, а Эр-Рияд обещал сделать это и без участия Вашингтона. Сейчас на рынке можно действовать только одним способом — разумным регулированием производства. Если Белый дом уговорит королевство снизить добычу, нам это будет только на руку, поясняет он.

Отдельный союз США и Саудовской Аравии вряд ли возможен, ведь вдвоём они не смогут серьёзно повлиять на баланс мирового рынка, считает Антон Покатович. По его словам, провал спроса на нефть в данный момент составляет порядка 6–7 млн баррелей в сутки. Если одномоментно сократить добычу на столько же, рынок может вернуться в состояние дефицита сырья, но вероятность такого шага очень мала, предупреждает эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, напротив, считает, что альянс США и Саудовской Аравии был бы вполне логичен.

Королевство обладает объёмами нефти, которые превышают запасы всех крупнейших мировых добывающих компаний, а США являются главной экономикой мира, обладающей силовыми возможностями. Плюс страны уже имеют большой опыт взаимовыгодного сотрудничества. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Для России итог такого альянса будет один — потеря рынков, что уже происходит (РФ теряет долю в ЕС и Азии), предупреждает аналитик.

Картельный сговор

Существует и другая возможность участия США в регулировании рынка — заключение договорённости с организацией стран — экспортёров нефти. Уже упомянутый Райан Ситтон сообщил, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил его на июньскую встречу организации. Об этом член Техасской железнодорожной комиссии написал на своей странице в Twitter. Он также рассказал, что обсудил с генсеком по телефону ситуацию с добычей и спросом на нефть, и они оба признали, что необходимо международное соглашение, которое бы обеспечило экономическую стабильность в условиях ликвидации последствий эпидемии коронавируса.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил на прошлой неделе, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», а пока пытаются найти баланс между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Дональд Трамп Evan Vucci/Consolidated News Photos

Участие Соединённых Штатов в регулировании цен было бы позитивно воспринято рынком, считает Антон Покатович. По его словам, если летом страны-экспортёры смогли бы договориться, то это способствовало бы ускоренному возвращению котировок к более комфортным уровням $40–50 за баррель.

Соединённые Штаты могли бы пойти на совместные действия с ОПЕК ради защиты своей добычи от более существенного спада. Если цены надолго задержатся ниже $30 за баррель Brent, производство в США в ближайшие полтора года может потерять 2–3 млн баррелей в сутки. Однако соглашение с ОПЕК — это не базовый сценарий. У Вашингтона есть другие стратегии, которые он может использовать с большей долей вероятности. Например, применить традиционную тактику давления на Саудовскую Аравию и Россию, в том числе санкционного, чтобы побудить стороны вернуться к поддержанию ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Сами Штаты при этом останутся за пределами сделки о сокращении. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

В свою очередь, Александр Фролов отмечает, что любые договорённости с США не имеют большого смысла, поскольку они не обладают инструментами, способными стабилизировать ситуацию методами, которые использовались ОПЕК+.

Со Штатами невозможно договариваться по тому же принципу, как это делают все участники соглашения ОПЕК+, поскольку Белый дом не может приказать американским компаниям сокращать добычу. При желании руководство страны могло бы использовать, например, налоговые методы для стимулирования сокращения добычи, но лишь теоретически, отметил эксперт.

Он также обращает внимание на то, что Дональд Трамп шёл на выборы как президент реального сектора, в том числе угля, нефти и газа. Поэтому сейчас перед выборами договариваться о сокращении добычи было бы странно. Если встреча с ОПЕК в июне и состоится, то США, скорее всего, станут продавливать свои интересы. Они попросят остальных сократить добычу, а сами ничего пообещать не смогут, считает эксперт.

У Вашингтона есть и другой способ воздействия на мировой рынок нефти — введение ограничений против отдельных стран, считает Артём Деев.



С помощью санкций США убирают других игроков — Иран и Венесуэла таким образом потеряли рынки вместе со своими экономиками. Сейчас ограничительные меры против дочерних компаний «Роснефти» уже привели к нужному для США результату: Китай запретил российскому концерну и его «дочкам» участвовать в тендере на поставки нефти в КНР на май-июнь, пояснил эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем временем в конгрессе США рассматривается антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Он был внесён год назад и одобрен юридическим комитетом палаты представителей конгресса. В документе предлагается наделить американские суды полномочиями по рассмотрению антимонопольных исков против стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Предполагалось, что он будет препятствовать усилиям стран-экспортёров удерживать высокие цены на нефть. Но сейчас о высоких ценах говорить не приходится.

К моменту внесения в конгресс этого законопроекта США уже избавились от импортной зависимости от углеводородов и стали значительным игроком на глобальном рынке. Но при этом они продолжали считать действия других производителей, направленные на стабилизацию рынка и поддержание разумных цен на нефть, противоречащими их интересам, говорит Мария Белова.

Сейчас же, когда сделка ОПЕК+ прекратила свое существование, Штаты намерены наложить на Россию санкции за якобы развязывание торговой войны, дестабилизацию нефтяного рынка и, соответственно, причинение вреда американским производителям нефти. Как отмечает эксперт, Белому дому стоит определиться — поддерживает ли он своих потребителей, которые заинтересованы в низких ценах на бензоколонках, или всё же местных нефтепроизводителей.

Она поясняет, что если нефтяные цены останутся на уровне $30 за баррель WTI, добыча в США в текущем году практически не изменится. Таков последний прогноз Управления энергетической информации США (EIA). Зато если котировки поднимутся до $40, американские компании смогут увеличить производство ещё на 0,8 млн баррелей в сутки.

Антон Покатович полагает, что Вашингтон пока не станет предпринимать каких-либо действий и будет ждать окончания активной фазы распространения коронавируса, чтобы понять, насколько сильный удар эпидемия нанесла по экономике страны. Если потери будут ощутимыми, то, наверное, в июне-июле мы сможем увидеть от Белого дома какие-то шаги по воздействию на нефтяной рынок, подытожил эксперт.