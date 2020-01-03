Небольшой рост при открытии торгов на Московской бирже показали американская и европейская валюты.
Как свидетельствуют данные МосБиржи, по итогам первой минуты торгов, курс доллара
Евро сейчас стоит 69,40 руб. Он поднялся выше отметки предыдущего закрытия на 9,25 коп.
Бивалютная корзина также выросла в цене на 8,6 коп. до 65,43 руб.
Стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на 2,3% и составила $70,18 за баррель.
Цена на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на 2% до $64,29 за баррель.
Как писал NEWS.ru, российский рынок акций в понедельник открылся снижением индексов МосБиржи.
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