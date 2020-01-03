https://static.news.ru/photo/fc27603a-3057-11ea-879f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Небольшой рост при открытии торгов на Московской бирже показали американская и европейская валюты.

Как свидетельствуют данные МосБиржи, по итогам первой минуты торгов, курс доллара составил 62,18 руб. Таким образом он вырос на 8 коп. относительно предыдущей сессии.

Евро сейчас стоит 69,40 руб. Он поднялся выше отметки предыдущего закрытия на 9,25 коп.

Бивалютная корзина также выросла в цене на 8,6 коп. до 65,43 руб.

Стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на 2,3% и составила $70,18 за баррель.

Цена на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на 2% до $64,29 за баррель.

Как писал NEWS.ru, российский рынок акций в понедельник открылся снижением индексов МосБиржи.