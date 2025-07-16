Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 10:39

Кассир нашел среди сдачи монету стоимостью 250 млн рублей

В США кассир заправки нашел редчайшую монету и получил за нее $3,2 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США кассир заправки нашел среди сдачи редчайшую монету с изображением президента Джона Кеннеди, сообщает Elcabildo. В результате артефакт был продан с аукциона за $3,2 млн (249,6 млн рублей).

Стив Уитмор подсчитывал дневную выручку и заметил странные 50 центов. Американец обратился к нумизматам и выяснил, что к нему в кассу попала редчайшая монета 1964 года выпуска. Особую ценность артефакту придавало то, что он на 90% состоял из серебра. Монету выпустили вскоре после покушения на американского лидера в ноябре 1963-го.

Мысль, что одна монета может стоить дороже всего моего бизнеса, была чем-то невероятным, — признался Уитмор.

Ранее на онлайн-площадке в Казани была выставлена на продажу редчайшая монета номиналом в один рубль, выпущенная в 1727 году. Известно, что продавец намерен получить за нумизматическую реликвию 10 млн рублей. Описание к лоту гласит, что артефакт является уникальной пробной монетой Петра II, которая была задокументирована нумизматом Рандольфом Зандором. Изображение молодого российского императора нанесено на лицевую часть редчайшей монеты.

США
монеты
аукционы
Джон Кеннеди
торги
нумизматика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили кормить всех школьников бесплатно
Сенатор объяснил, будут ли штрафовать россиян за вход в Instagram
У Поклонской заметили новую татуировку
Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата
Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом
Песков раскрыл реакцию Кремля на тему поставок дальнобойного оружия Киеву
«Это бизнес»: Песков раскрыл, прекратит ли Запад военные поставки ВСУ
В Госдуме раскрыли, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа
Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»
«Бросили на убой»: новейшему подразделению ВСУ предрекли незавидную судьбу
Ресторатор высказался о российском аналоге оценки Мишлен
Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ
Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами
Песков: Россия призывает надавить на Киев для прямых переговоров с Москвой
Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего
Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире
Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги
Режиссер Олейников рассказал, что не успел сделать с Морозом при жизни
В России появится «русский Мишлен»
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.