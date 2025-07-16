Кассир нашел среди сдачи монету стоимостью 250 млн рублей В США кассир заправки нашел редчайшую монету и получил за нее $3,2 млн

В США кассир заправки нашел среди сдачи редчайшую монету с изображением президента Джона Кеннеди, сообщает Elcabildo. В результате артефакт был продан с аукциона за $3,2 млн (249,6 млн рублей).

Стив Уитмор подсчитывал дневную выручку и заметил странные 50 центов. Американец обратился к нумизматам и выяснил, что к нему в кассу попала редчайшая монета 1964 года выпуска. Особую ценность артефакту придавало то, что он на 90% состоял из серебра. Монету выпустили вскоре после покушения на американского лидера в ноябре 1963-го.

Мысль, что одна монета может стоить дороже всего моего бизнеса, была чем-то невероятным, — признался Уитмор.

Ранее на онлайн-площадке в Казани была выставлена на продажу редчайшая монета номиналом в один рубль, выпущенная в 1727 году. Известно, что продавец намерен получить за нумизматическую реликвию 10 млн рублей. Описание к лоту гласит, что артефакт является уникальной пробной монетой Петра II, которая была задокументирована нумизматом Рандольфом Зандором. Изображение молодого российского императора нанесено на лицевую часть редчайшей монеты.