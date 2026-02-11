Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 09:07

Раскрыто, как АЗС зарабатывают на импульсивных покупках водителей

NTech: АЗС завышают цены на кофе и выпечку в 3-4 раза

Автозаправочные станции устанавливают завышенные в три–четыре раза цены на популярные позиции — кофе и выпечку — по сравнению с сетевыми магазинами, следует из исследования аналитической компании NTech, которое имеется в распоряжении NEWS.ru. Эксперты сравнили чеки по идентичным товарам на московских и подмосковных АЗС и в крупных розничных сетях за декабрь 2025 года. Результаты показали значительное расхождение.

300 мл кофе капучино на заправках обходилось в три раза дороже чем в сетевой рознице — в среднем 262 рубля против 86 рублей. Для кофе американо объемом 200 мл разница еще больше: 215 рублей на АЗС против 57 рублей в супермаркетах, то есть в 3,8 раза. Схожая ситуация и с перекусами. Круассан без начинки на АЗС продавался в среднем за 145 рублей, в магазине — за 38 рублей. Клубничный донат обходился водителям в 118 рублей против 51 рубля в ретейле, — сказано в исследовании NTech.

Как отмечают аналитики, ценовую разницу можно объяснить только операционными расходами, форматом или местом торговли.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. Он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.

