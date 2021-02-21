Нефть продолжила дорожать из-за снежного апокалипсиса в США

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Ещё на 1% продолжила дорожать нефть на мировых рынках в понедельник утром. Причиной аналитики считают неопределённость по восстановлению добычи топлива в США.

Так, баррель Brent подрос в цене на 1,29% и торгуется по 63,72 доллара, а апрельские фьючерсы WTI подорожали до 59,93 доллара за баррель, что больше на 1,13%, чем при закрытии прошлой сессии.

Как передает «Интерфакс», инвесторы видят, что в Техасе частично возобновилась добыча, но определённости по поводу полного восстановления пока нет.

Небывалые 30-градусные морозы пришли в южные регионы США. Сильнейшие снегопады привели к сбоям в подаче электричества у миллионов американцев. Многие из них не были готовы к такому разгулу стихии, поэтому в домах лопались трубы отопления и десятки людей гибли от переохлаждения.

Но, как писал NEWS.ru, есть и те, кому мороз не страшен, — русские мигранты. Наученные суровой жизнью в России, они обезопасили свои дома от многотысячных ремонтов и даже не успели подхватить насморк.