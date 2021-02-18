Русские рассказали свой секрет выживания в морозном Техасе

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В США небывалые морозы пришли в южные регионы страны. А мощные снегопады привели к отключениям электричества у миллионов американцев. Многие из них не были готовы к такому разгулу стихии, поэтому в домах лопались трубы отопления, и даже гибнут при минусовых температурах.

Но есть и те, кому мороз не страшен — русские мигранты. Наученные суровой жизнью в России, они обезопасили свои дома от многотысячных ремонтов и даже не успели подхватить насморка.

Как сообщила «360» семья, проживающая в Техасе, к ним перед пандемией приехала бабушка из России и застряла в стране. Она-то и спасла их, когда пришёл буран.

Во-первых, рассказала бабушка Лилия, в доме спустили всю воду из системы отопления, чтобы не полопались трубы, а при резком потеплении — его не затопило.

Воду слили вовремя — система отопления не перемерзла. <...> Большинство не знает, что воду нужно было сливать, — рассказала россиянка.

Во-вторых, так как тёплой одежды в магазинах Техаса уже нет давным-давно, из шкафов повытаскивали снаряжение для походов в горы. А бабуля, тем временем, начала вязать всем членам семьи свитера.

Дочь Лилии переехала в США в конце 1990-х и вышла замуж за американца. Они воспитывают троих детей. Россиянка приехала помочь с внуками, а получилось, что фактически помогла выжить.

Как ранее писал NEWS.ru, ;ительница США Ольга Кузьмина, которая мигрировала из России, рассказала, какую одежду не стоит надевать в США, несмотря на то что в РФ она пользуется спросом.