Рубль завершил первую неделю февраля с минорными настроениями. Доллар преодолел планку в 64 рублей, обновив максимум с начала года, евро к этому близок, подойдя к уровню в 70,5. Судя по складывающимся настроениям, на текущей неделе ослабление отечественной валюты, вероятно, продолжится, а у «американца» и «европейца» будет хороший шанс хотя бы в первые дни продлить рост до 65 и 71,5 соответственно.

Валютный рынок продолжит отыгрывать пятничное заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка была понижена с 6,25% до 6%. Такой исход соответствовал прогнозу большинства аналитиков, в то же время, для определённой группы участников рынка, стал сюрпризом. Некоторые скептики рассчитывали, что регулятор воздержится от смягчения монетарной политики ввиду усиления волатильности на валютном рынке в ответ на обвальное снижение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса, а также из-за неопределённости бюджетной политики после смены правительства. Они полагали, что по этой причине регулятором будет сделан меньший акцент на текущем значении годовой инфляции, которая по последним данным замедлила ход уже до 2,4% против ориентира в 4%. Тем не менее, ЦБ вопреки их ожиданиям понизил ставку на 25 базисных пунктов и просигнализировал о том, что ещё остаётся пространство для дополнительного смягчения, тем самым ослабив устойчивость национальной валюты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пояснил NEWS.ru трейдер и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, произошло это в тот момент, когда на рынке энергоносителей ситуация по-прежнему далека от стабилизации — котировки марки Brent завершили прошлую неделю более чем четырёхпроцентным снижением и пока не дают уверенных оснований считать, что «дно» было достигнуто.

Участников рынка нервирует неопределенность в отношении вердикта ОПЕК+ по дополнительным ограничениям нефтедобычи в 600 тысяч баррелей в сутки, которые, судя по комментариям главы Минэнерго Александра Новака, пока в России поддержать не готовы. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По его словам, дополнительную нервозность добавляет то обстоятельство, что в отношении эпидемии коронавируса также нельзя быть уверенным в том, что был пройден пик. Несмотря на то, что китайские власти обязали компании ускорить подготовку к возвращению в рабочий график, а продлённые праздничные каникулы из-за вспышки заболевания будут завершены 10 февраля, число инфицированных и летальных исходов продолжает расти, пусть и более медленными темпами.

Сейчас для рубля наибольшую ценность будет представлять позиция России в отношении расширения ограничений нефтедобычи, которая, в свою очередь, будет базироваться на более детальной картине ущерба для экономики КНР от нового коронавируса, — сказал он.

Из выходящей макроэкономической статистики стоит выделить данные по розничным продажам и промпроизводству в пятницу, 14 февраля. Локальным событием станут аукционы ОФЗ в среду, 12 февраля, итоги которых позволят понять, насколько изменилось отношение иностранных инвесторов к рублёвым активам после того, как ЦБ оставил возможность дополнительного смягчения монетарной политики.

Попытки нефти выйти из пике

Техническая составляющая по нефти марки Brent пока не изменилась. Ожидается дальнейшее падение котировок в район $50 за баррель. Поводом, как и ранее, станут опасения относительно распространения коронавируса и как следствие оказание негативного влияния на экономики стран АТР.

Однако ОПЕК+ пытается стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, но пока не очевидно, сможет ли картель развернуть котировки. Ранее технический комитет организации рекомендовал сократить добычу нефти до июня.

Поэтому на текущей неделе в центре внимания будет новая встреча в рамках дополнительных консультаций. После чего ожидаются переговоры министров ОПЕК+ и принятие решения. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

В свою очередь, будет также опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК. Поэтому очень важно проследить, насколько изменились прогнозы в нём после развития ситуации с коронавирусом. Не исключено, что он будет носить сдержанные тона, считает Капустянский, но инвесторы, учитывая панические настроения, отреагируют на него распродажами на нефтяном рынке.

Всё ли золоту нипочём?

За последний месяц ушедшего года мы стали свидетелями роста золота на 10% и тестирование уровня $1600 за унцию в январе-2020.

Если рассматривать технический анализ и отсутствие сильных фундаментальных факторов, то необходимо произвести коррекцию на уровни $1540-1520, что займет определенное время и оттуда золото возможно начнет поход на новые высоты, рассказал NEWS.ru управляющий директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин.

Однако в ближайшие 2-3 месяца мы бы не советовали рассматривать золото, как инструмент инвестиций, так как в ситуации снижения ставок, аппетит инвесторов будет больше удовлетворять фондовый рынок. Константин Кузин управляющий директор учебного центра School Trading & FA управляющий директор учебного центра School Trading & FA

Жёлтый металл считается страховкой от неясности на рынках и в мире, а одно из наиболее важных событий 2020-го — выборы президента США. И в случае победы например, Берни Сандерса, мы увидим такие цены на золото, которых ещё не наблюдали никогда в истории.