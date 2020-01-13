Первая полноценная неделя после новогодних праздников пройдёт для рубля очень спокойно, больших изменений ждать не стоит: уже случившееся укрепление российской валюты как бы «законсервируется», а подписание «первой фазы» соглашения США-Китай 15 января послужит новым оптимистичным сигналом не только для российской валюты, но и для всех развивающихся рынков.

Растущие тренды и новые рекорды на биржах США и Европы, вообще, растянутся вероятнее всего на большую часть года: под влиянием переговоров по всеобъемлющей американо-китайской сделке. А прямо сейчас мировые биржи подтверждают свою силу благодаря быстрому остыванию эмоций в конфликте вокруг Ирана, где Трамп проявил выдержку и объявил о планах ограничиться финансовыми и дипломатическими санкциями, но не идти на новое силовое нагнетание.

Поэтому, как пояснил NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв вслед за мировыми финансовыми площадками, отлично чувствуют себя и индексы российских акций — котировки наших «голубых фишек» хорошо продолжили в начале года рост. Но они всё ещё выглядят недооценёнными по сравнению с гораздо большим размером аналогичного подъёма за 3 года других мировых бирж.

При всём при этом остаётся приличный потенциал для нового притока капиталов как в российские акции, так и в ОФЗ Минфина, максимально привлекательные по гарантиям выплат в виде резервов и по доходности на фоне даже многих других развивающихся рынков — например, Индии, ЮАР, Малайзии или Индонезии. И уж тем более выгоднее хранить деньги в рублёвых ОФЗ под 6,3-6,5% годовых, если сравнивать этот размер гарантированных выплат, или размер гарантированных выплат по банковским вкладам в рублях — с совсем уж близкими к нулю процентами в долларах или в евро. Пётр Пушкарёв практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

А сравнительно небольшие выгоды, которые теоретически можно получить на время от перевода рублей в подешевевшую на Новый год валюту вряд ли окажутся больше, чем итоговая утрата процентов за полгода-год по рублёвым вкладам.

Мало того, как раз для покупателей долларов и евро есть риск увидеть совсем скоро обе валюты на ещё более низких уровнях, считает эксперт.

Кроме того, сейчас на неделю-другую движения доллара в направлении укрепления могут слегка притормозиться из-за приличного уже пройденного только что пути за спиной в декабре-январе, а также пока оседающих ниже $65 временно взбаламученные до этого до $70 нефтяные котировки, говорит Пушкарёв. Но в дальнейшем крупные инвесторы в рублёвые активы не станут обращать большого внимания ни на колебания нефти, ни на сравнительно привычно-безрадостное состояние российской реальной экономики, где рост тормозится элементарным недостатком свободных денег.

Взлёт и падение нефти

На прошлой неделе нефтяные цены взлетели на фоне растущей напряженности между США и Ираном, однако инвесторы поняли, что стороны пока не настроены доводить дело до полномасштабной войны. Вследствие чего котировки рухнули почти на 10% и с тех пор продолжают постепенно снижаться.

Конфликт на Ближнем Востоке был основным драйвером роста рынка: неопределенность всё ещё сохраняется, например, в Иране проходят масштабные антиправительственные митинги, но серьёзной угрозы для правительства на данный момент нет, а значит дополнительные перебои в поставках сырья вряд ли возникнут, пояснил NEWS.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Сейчас инвесторы вновь вернулись к отслеживанию ситуации с производством нефти. В конце прошлого года американские компании сокращали запасы сырья перед началом нового налогового периода, и теперь активно увеличивают объемы в хранилищах, что негативно воспринимается инвесторами.

Кроме того, обсуждается информация из Германии, где производство автомобилей сократилось до самого низкого уровня за последние 23 года — 4,66 млн машин в 2019 году. Промышленники перестраиваются под новые реалии и растущий спрос на электроавтомобили, а также готовятся к масштабным сокращением рабочих мест. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Всё это заставляет экспертов перестраивать свои прогнозы по будущему спросу на сырьё в худшую сторону.

Усиление волатильности золота

Участникам рынка золота в ближайшие дни, вероятно, предстоит столкнуться с усилением волатильности, по итогам которой во многом будет определен тренд ключевого драгметалла на I квартал. Так, уже к 15 января финансовые рынки получат детали договоренностей США и Китая. Едва ли реакция рисковых активов, которые начиная с середины октября перешли в режим «ралли» на ожиданиях «перемирия» в «торговой войне», окажется положительной.

В среду должно прозвучать нечто необычное, чтобы заставить участников не вспоминать биржевую мудрость «покупай на слухах, продавай по факту», что может активизировать спрос на защитные активы, среди которых будет и золото. Вячеслав Максименко трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

Впрочем, 14 января у участников рынка золота появится ещё один повод для включения в свои уравнения справедливой стоимости «вечной ценности», а именно пересмотр ФРС объём подпитки долларовой ликвидностью мировой финансовой системы посредством выкупа казначейских векселей и лимитов на аукционах РЕПО. Не исключено, что на фоне поры рекордов на Уолл-стрит денежный регулятор пересмотрит эти объёмы вниз, прогнозирует Максименко. Это вызовет «техническое» укрепление доллара и давление в котировках золота прежде, чем покупатели вновь начнут использовать золото в качестве «тихой гавани» на фоне не такой уж и маловероятной коррекции на рынке акций после оглашения деталей «первой фазы».

Техническая картина пока подтверждает подобный сценарий: 13-14 января котировки золота могут вернуться к максимумам немногим выше $1563 за унцию, после чего коррекция роста декабря-первой декады января продолжится с уходом ниже $1540.