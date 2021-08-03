Уход от стандартов или «жиротокс»: почему россияне не признают бодипозитив

ВЦИОМ привёл данные, из которых следует, что более половины россиян никогда не слышали о бодипозитиве. Движение пришло в Россию с Запада. Первоначально оно означало принятие своего тела со всеми его несовершенствами, однако многие россияне расценили бодипозитив иначе. При этом в США, а также европейских странах, явление очень популярно: примеры успешной жизни показывают многие звёзды с пышными формами, а в социальных сетях люди делятся своими историями о том, как после принятия себя и своего веса смогли вздохнуть полной грудью.

В России мнения различаются не только у простых граждан, но и у врачей. NEWS.ru связался с психологом, диетологом, а также моделью «plus size» и выяснил, что же такое настоящий бодипозитив и почему он не приживается в России (и должен ли вообще?).

Что такое бодипозитив?

Есть общепринятое определение бодипозитива:

Общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

С одной стороны, уже из этого следует, что движение посвящено принятию себя и других такими, какие они есть. С другой — «право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде» не ставит рамок. Значит ли это, что неправильная трактовка ведёт прямиком к запущенности тела и лишнему весу, вредящему здоровью? Звёздный диетолог Марият Мухина уверена: именно к этому и приводит бодипозитив.

Всем известно, что нет у нас долгожителей с лишним весом. Кроме того, ожирение способствует различным заболеваниям — начиная с бесплодия, заканчивая онкологией. Ожирение — это тяжёлое заболевание, которое нам сейчас предлагают ввести в норму, — заявила она в беседе с NEWS.ru.

Психолог Марина Гладышева также отметила две стороны движения, пояснив: принимать себя и своё тело таким, какое оно есть — это прекрасно, но важно ещё то, как это влияет на здоровье.

Я не против бодипозитива. Некоторые люди просто так выглядят, потому что у них такая природа тела. А у некоторых за лишним весом стоит нарушение в пищевом поведении — это не полезно. На мой взгляд, это сложная тема, потому что, с одной стороны, это плюс, а с другой — запускать себя — это не очень правильно, и может привести к другим негативным последствиям, — отметила специалист.

А вот белорусская модель и актриса больших размеров Катя Жаркова считает, что бодипозитив — это и есть здоровый образ жизни. По её мнению, между этими явлениями нет никакой разницы, просто некоторые люди неправильно трактуют первое.

Ожирение — плохо, как и анорексия. Это две болезни. Бодипозитив — это здоровый образ жизни. Между ними нет разницы. Я бы никогда не пропагандировала то, что убивает людей. Я своим собственным примером показываю, что такое бодипозитив. Зайдите в мой Instagram и посмотрите, как я пять лет стою в планке ежедневно, — сказала модель.

Чем бодипозитив помогает психологам?

Положительная сторона движения — это принятие себя. Поэтому, если остановиться на этом, психологи в один голос скажут: чем больше людей будут знать о бодипозитиве, тем меньше она будут мучить себя диетами, испытывать постоянный стресс и переживать. Марина Гладышева считает, что такой человек сможет уйти от социальной зависимости и меньше обращать внимание на общепринятые стандарты.

Примечательно, что к психологу не приходят с запросом «меня мой вес устраивает, а люди критикуют». Оценка общества не нужна человеку, который и сам отлично справляется с тем, чтобы критиковать себя.

Реакция людей — это уже некоторое следствие, а причина всегда находится внутри человека. Например, он думает, что его часть тела (руки, живот, например) — толстая, и далее он начинает к этой части как-то относиться, и уже, как следствие, начинается осуждение других. Однако, конечно, социальные стандарты могут влиять на восприятие человеком себя. Некая среда как бы говорит ему: красиво — это вот так, — пояснила психолог.

Она отметила, что люди уже привыкли к этому. Даже если посмотреть Instagram или другие соцсети, можно увидеть: красивая и успешная девушка — не толстая. Как минимум она накаченная. Гладышева отмечает: социальные стандарты — это чуть ли не 99% от мысли человека о том, что с ним что-то не так.

Почему диетологи против бодипозитива?

Uschi Jacobs/imageBROKER.com/Global Look Press

Но из-за неправильной трактовки идеи бодипозитива человек может довести себя до ожирения и других болезней, полагает Мухина. Диетолог считает, что новое движение — лишь повод для заработка.

Кому это выгодно? Только тем, кто на этом может заработать. Мы, врачи, не хотим лечить эту болезнь (ожирение. — NEWS.ru). Мы хотим, чтобы её вообще не было. А зарабатывать на этом будет масс-маркет, который начнёт продавать большие размеры. Или перестроят самолёты под широкие сидения в самолётах и так далее, — отметила она.

Специалист не отрицает, что похудение также является неплохим полем для заработка. Сюда входят и абонементы на фитнес, и коктейли для похудения, и чудо-таблетки, которые якобы помогут избавиться от лишних килограммов без диет. Однако Мухина отмечает: это поле уже давно знакомо, а бодипозитив, словно свежий глоток воздуха, становится для маркетологов новым интересом.

Тем более мы должны говорить: детокс — это полезно, а «жиротокс»..., — добавила она.

Что касается людей, которые не могут сбросить вес из-за проблем со здоровьем, диетолог считает, что таких сейчас просто нет. Это связано с тем, что существует масса способов, как вылечить ожирение — как терапевтические, так и хирургические.

В блокадном Ленинграде все люди худели от чего? От того, что еды не было. Какое бы у человека не было заболевание, он похудеет, — полагает Мухина.

Учёные отмечали : причина, по которой человеку не удается сбросить вес, часто кроются в нарушении гормонального фона из-за неправильной работы некоторых органов. Например, одной из самых распространённых причин лишнего веса является хроническое воспаление щитовидной железы, из-за которого в организме происходит сбой в выработке гормонов.

В то же время медики убеждены, что даже при наличии заболеваний похудеть всё же можно. Для этого нужно сначала пройти обследование у эндокринолога. Он может назначить УЗИ щитовидной железы, надпочечников, анализ крови на гормональный фон. В зависимости от установленной причины назначаются рекомендации по питанию, медикаментозное или хирургическое лечение. Вот только что делать, если нет денег на всё это лечение? Выход Мухина видит один — просить у государства.

У государства надо просить, чтобы лечение ожирения было в ОМС, то есть бесплатным. Чтобы лечение было доступным. Потому что пока эти операции платные и достаточно дорогостоящие, — пояснила диетолог.

Также она считает, что бодипозитиву уже давно есть отличная замена — это здоровый образ жизни (ЗОЖ). Он поможет похудеть без голодовок, подтолкнёт человека к тому, что тот начнёт следить за собой, за своим питанием и заинтересуется активным отдыхом.

У нас есть всё, чтобы мы могли на эти западные штучки не поддаваться, — заключила диетолог.

Почему в России не приживается популярный на Западе тренд и что отталкивает людей больше всего?

Марият Мухина полагает, что бодипозитив не приживается в России из-за менталитета.

У нас не приживаются в стране только те тенденции, которые расчеловечивают. В основном это женское движение. Наш женский менталитет отличается от западных. В России идеал — святая Русь. И когда нам предлагают раскормиться до состояния животного... Это просто нонсенс — то, что нам навязывают под предлогом прав человека. На самом деле это нарушение этих прав, хотя бы по отношению к людям, которые смотрят на всё это безобразие. Им приходится испытывать спектр крайне негативных эмоций — от жалости до отвращения, — сказала диетолог.

К слову, ВЦИОМ тоже выяснил, что не нравится людям больше всего. Лидирует по количеству ответов запах пота (67%), особенно среди женщин (73%). На втором месте идут грязные волосы (50%), а замыкают топ-3 кожные заболевания — 34% (к примеру, псориаз или экзема).​ Ожирение вызывает негативные эмоции или неприязнь у каждого пятого (21%), в меньшей степени россияне отмечали родимые пятна и бородавки (8%), отсутствие конечностей (5%) или заметные шрамы (4%).

Lidia Veles/NEWS.ru

Марина Гладышева считает, что движение не приживается, поскольку у россиян есть сильная приверженность к чему-то одному. По мнению психолога, граждане РФ просто менее открыты новому: очень долгий процесс перестройки. Специалист вспомнила, что последний раз слышала о бодипозитиве, когда в России стали критиковать показ Victoria’s Secret, где были задействованы достаточно полные девушки.

Слышала критику даже от тех девушек, у которых есть лишний вес и для которых этот шаг [Victoria’s Secret] и был нужен. Даже они считают: ну, это для них, а мне надо по-другому. Плюс я знаю очень многих девушек, которые пытаются принимать себя, но это очень сложно даётся, потому что где-то внутри уже есть это отторжение себя. И, к сожалению, внешней картинки, когда тебе говорят «Слушай, мы тебя принимаем», недостаточно. Человек-то сам себя не принимает, — пояснила она.

Психолог отметила: гораздо проще человеку, если он себя внутри принимает, а люди снаружи — нет. В обратном случае проблема не решается.

Поэтому, мне кажется, что в России бодипозитив не приживается именно из-за этого. Проблема — она не внешняя, она внутренняя. Она установлена внешней социальной средой и поддерживается, сидит уже внутри, на бессознательном уровне, — полагает Гладышева.

Также психолог, ссылаясь на опыт своих клиенток, добавила, что чаще всего у непринимающих своё тело девушек есть проблема во взаимоотношениях с мужчинами: «Меня не любят, потому что у меня что-то с телом». На Западе люди видят другой пример: Ким Кардашьян, Ники Минаж, Опра Уинфри, Ребел Уилсон и многие другие. Они показывают: у женщин с пышными формами нет проблем в отношениях (то есть с весом это никак не связано) и жизни в целом.

Но у русских женщин это не принимается, потому что очень сложно понять, что проблема не в весе, а внутри. Им кажется: не-не, я похудею, и сразу счастье будет. И девушки готовы худеть годами и ждать, что что-то изменится. И бодипозитив им не нужен, потому что он покажет внутренние проблемы. Нужно будет не худеть, а решать что-то другое, более сложное и очень болезненное. Пока эта компенсация нужна, бодипозитив не приживётся, — считает она.

Наконец, Катя Жаркова высказала мнение: у самого движения бодипозитив в России нет проблем с приживаемостью. Не признают явление, считает она, те, кто не отличают настоящий бодипозитив от подделки.