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25 июля 2025 в 10:32

Стало известно, когда нужно пить кофе на работе

HR-эксперт Ганькина посоветовала пить кофе за 15 минут до важной встречи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит пить кофе за 15 минут до рабочей встречи, заявила «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, это необходимо для концентрации, поскольку мозг быстро теряет фокус из-за информационной перегрузки.

Чтобы этого избежать и минимизировать снижение концентрации, можно использовать некоторые лайфхаки до и во время встреч. Например, за 10–15 минут до начала рабочей встречи можно немного пройтись, выпить чай, кофе, — сообщила она.

Она добавила, что перед встречей желательно завершить предыдущие задачи и дать мозгу время для более плавного переключения. Также можно отвести взгляд от экрана монитора.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

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