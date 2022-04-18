Spotify удалили из AppStore для пользователей из России
Никита Чайка
Никита Чайка
11:31, 18 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалён из AppStore для российских пользователей, сообщает ТАСС. Компания полностью прекратила своб работу на территории России 11 апреля.
Spotify удален из AppStore для пользователей из России, — пишет агентство.
О том, что Spotify прекратит работу в России, стало известно в конце марта. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ.
Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка или приостановить работу в стране и новые инвестиции после начала военной операции России на Украине. Продлевать россиянам подписку отказался в том числе стриминговый сервис Netflix — более того, он удалил своё приложение из российских App Store и Google Play.