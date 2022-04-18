Spotify удалили из AppStore для пользователей из России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалён из AppStore для российских пользователей, сообщает ТАСС. Компания полностью прекратила своб работу на территории России 11 апреля.

Spotify удален из AppStore для пользователей из России, — пишет агентство.

О том, что Spotify прекратит работу в России, стало известно в конце марта. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ.

Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка или приостановить работу в стране и новые инвестиции после начала военной операции России на Украине. Продлевать россиянам подписку отказался в том числе стриминговый сервис Netflix — более того, он удалил своё приложение из российских App Store и Google Play.