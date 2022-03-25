Spotify с апреля прекратит работу в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля прекратит предоставлять услуги в России, сообщил изданию Expressen представитель компании. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ.

Недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, <...> мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России, — говорится в заявлении.

Компания рассчитывает полностью уйти из РФ в начале апреля.

Ранее стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления премиальной подписки в России. Это связано с ограничениями, связанными с основными платёжными провайдерами платформы. Также представители сервиса добавили, что для пользователей, имеющих активную подписку, её продление может оказаться неудачным. Если оплата не пройдёт, премиальный сервис будет автоматически отменён и пользователь перейдёт на бесплатный план.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооружённых сил РФ предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.