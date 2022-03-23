Приложение Netflix стало недоступно россиянам в Google Play и App Store

Приложение американского стримингового сервиса Netflix недоступно российским пользователям в Google Play и App Store. Оно больше не отображается при вводе названия сервиса в поисковой строке на обеих платформах, пишет ТАСС.



Официальных комментариев об удалении приложения от компании на момент публикации не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее в Netflix объявили о приостановке работы на территории России. Основной причиной такого решения, по информации журналистов, является ситуация на Украине. Кроме того, большинство голливудских студий приняли решение отозвать лицензии на прокат фильмов в России.

На фоне этой ситуации представители «Общественной потребительской инициативы» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина разрешить свободное, не требующее согласия правообладателей использование фильмов, сериалов, музыки компаний, покинувших Россию.

Авторы обращения называют уход компаний «спланированным актом против фундаментальных прав российских граждан, закреплённых на международном уровне», приводя в качестве аргумента Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где говорится о праве человека на участие в культурной жизни. По их словам, отключение от иностранных сервисов направлено на формирование дискомфорта у людей.