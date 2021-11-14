Шеф-повара Гордона Рамзи чуть не стошнило от самодельного мороженого модели

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи снял видео-реакцию на рецепт домашнего мороженного фитнес-модели. Десерт приготовлен из варёного батата в шоколадной глазури, который охлаждают до готовности в морозилке. Соответствующая видеозапись опубликована на странице повара в TikTok.

Э? Что это? Нет, остановись! Что за чёрт? Нет! Нет, нет, нет! 50 оттенков батата, — отреагировал Рамзи.

Гуру кулинарии часто записывает реакции на рецепты своих подписчиков. Тем не менее, ему редко удаётся находить то, что ему действительно нравится.

Ранее украинский телеведущий и педиатр Евгений Комаровский заявил, что для приготовления суши подходит не каждая рыба. Эксперт отметил, что главным условием выбора является безопасность потребляемого продукта.

Он добавил, что для ребёнка и взрослого оптимальное потребление рыбы — две порции в неделю при условии, что одна порция не превышает 140 граммов. При этом доктор отметил, что, согласно исследованиям, рыба уменьшает риск многих онкологических заболеваний, а также уменьшает вероятность развития ожирения.