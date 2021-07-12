Доктор Комаровский назвал рыбу, из которой опасно делать суши

Украинский телеведущий и педиатр Евгений Комаровский заявил, что для приготовления суши подходит не каждая рыба. Эксперт отметил, что главным условием выбора является безопасность потребляемого продукта. Об этом сообщает издание «Главред».

Речная рыба, она всегда очень полезная. Но мы рискуем вместе с этой рыбой съесть личинки глистов. Большинство личинок погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно, — поделился Комаровский.

Он добавил, что для ребёнка и взрослого оптимальное потребление рыбы — две порции в неделю при условии, что одна порция не превышает 140 граммов. При этом доктор отметил, что, согласно исследованиям, рыба уменьшает риск многих онкологических заболеваний, а также уменьшает вероятность развития ожирения.

Ранее китайские учёные исследовали более 140 пептидов, содержащихся в мышечных волокнах белого тунца, и выяснили, что один из них имеет свойство бороться с SARS-CoV-2. Медики из Бохайского университета заявили, что пептид EEAGGATAAQIEM (E-M) обладает мощным угнетающим действием на вирус, но при этом абсолютно не токсичен благодаря своему природному происхождению.

На базе этого вещества учёные планируют создать пищевую добавку, позволяющую ускорить процесс восстановления лёгких пациентов с коронавирусом. Её можно будет принимать и для профилактики COVID-19.