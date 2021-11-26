Россиянка показала, как использует кусок мыла 3 месяца, и опозорилась

Россиянка решила обучить своих подписчиков в Instagram экстремальному способу экономии на куске мыла. Она записала видеолайфхак, как растянуть один кусок мыла на три месяца, даже когда семья большая. Блогер разрезала новый кусок мыла на маленькие лепестки, объясняя, что в день на всю семью выделяется не больше одного лепестка.

Я всегда контролирую расход мыла. Чтобы оно расходовалось экономично, каждый новый брикет я делю на лепестки. В сутки на всю семью я выделяю не более одного лепестка. И тогда одного куска нам хватает на 2–3 месяца, — рассказала она.

Пользователи назвали такой способ настоящим «дурдомом» и призвали женщину не позориться: «Какой бред, мыло стоит копейки», «Его и так хватает на два месяца, и резать не надо», «Вообще не мойтесь, и на воде сэкономите».

Впрочем, нашлись комментаторы, которые женщину поддержали и даже пожалели. Они искренне пожелали ей побольше денег, чтобы не пришлось экономить на таких вещах.

Ранее российская семья, живущая в Вологде, раскрыла свои секреты максимальной экономии. У пары двое детей, лежачая мама в одной квартире с ними и две кошки. Лайфхаками поделилась в своём блоге знакомая семьи. Она рассказала, что жена в этой семье получает 23–25 тысяч рублей, работая кассиром в супермаркете, а муж занимается починкой автобусов и зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц.