«Ребёнок — не собственность»: психолог дала советы родителям, делящим детей

В эксклюзивном интервью NEWS.ru психолог Юлия Зюганова назвала ряд психических расстройств, которые могут возникнуть у ребёнка при неправильных взаимоотношениях с родственниками. Мы поговорили о Платоне Шепелеве, сыне телеведущего Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, обсудили возможные решения проблемы гиперопеки в российских семьях и узнали, что может помочь ребёнку избежать проблем с психикой, а родителям — развода.

«Шепелев похож на инфантильного ребёнка»

— Как гиперопека Шепелева может сказаться на психологическом состоянии его сына?

— Гиперопека родителей проявляется в нескольких случаях: они либо не понимают, что ребёнок — это отдельный человек, а не собственность мамы или папы, либо родители подобным образом пытаются изолировать малыша от ошибок, которые могут настигнуть его во взрослой жизни.

Ошибка Шепелева заключается в том, что ошибки, от которых он пытается уберечь Платона, его сын всё равно рано или поздно совершит, только вот последствия будут гораздо более болезненными.

Восемь из десяти детей, выросших в семье с одним родителем и подверженных гиперопеке, рискуют заработать себе определённые психологические заболевания, самое распространённое из которых — наркотическая или алкогольная зависимость. Нередко это приводит к развитию различных личностных расстройств, например, пограничного расстройства личности (непереносимость одиночества), обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), истерического расстройства (недостаток внимания) и биполярного расстройства личности.

Это происходит потому, что ребёнок не осознаёт, почему папа или мама всё запрещают. Ему кажется, что его никто не понимает: он выходит на улицу и видит сверстников, которые, возможно, уже курят, пьют и даже употребляют наркотики. Они спокойно принимают его в свою компанию, и ребёнок с радостью увлекается всем тем, что ему раньше запрещали родители. Конечно, ему нравятся новые знакомства и новые возможности, которые перерастают в зависимость, избавиться от которой ребёнок самостоятельно никак не может.

Дмитрий Шепелев dmitryshepelev/instagram.com

— Когда такие проблемы могут проявиться у Платона?

— Подобные психологические проблемы могут начаться у ребёнка с 13-14 лет.

В 2021 году возраст первого употребления наркотиков в России составляет всего семь лет.

Более лёгкие, девиантные расстройства (переедание, недоедание, интернет-зависимость) могут появиться у Платона уже сейчас.

— Чем можно объяснить столь бережное отношение Шепелева к сыну?

— Психологической травмой после смерти Жанны Фриске и тем, что Платон, рождённый при помощи ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. — NEWS.ru), был долгожданным ребёнком. Отец чувствует себя очень уязвимым и боится потерять сына.

— Шепелев правильно поступает, когда запрещает Платону общаться с родственниками?

— Неправильно. Шепелев понимает, что у ребёнка нет права голоса, поэтому им можно управлять, как куклой. Когда Платон узнает, что отец запрещал ему общаться с родственниками, он вполне может его возненавидеть. Если вы запрещаете ребёнку общаться с кем-то из родственников, то хотя бы объективно объясните ему причину.

— Есть ли вероятность того, что через несколько лет Шепелев всё-таки пойдёт на контакт с родственниками?

— Вряд ли, Шепелев ведёт социальные сети сына, ограждает практически от всего, хотя ему уже восемь лет. Он слишком враждебно настроен к той стороне (родителям Жанны Фриске. — NEWS.ru). Ребёнок выступает камнем преткновения в конфликте интересов Шепелева и родственников Фриске.

Шепелев похож на инфантильного ребёнка, который не даёт другим детям в песочнице поиграть со своей игрушкой, только в реальной жизни игрушка — Платон.

«Женщины склонны манипулировать детьми»

— Как часто такие ситуации происходят в обычных семьях, когда один из членов семьи ограничивает общение с кем-то из других родственников?

Постоянно. В России биполярные семьи, в которых мама и папа живут в мире и вместе воспитывают ребёнка, — очень большая редкость.

Обычно детьми занимаются мама с бабушкой или в редких случаях отец. Ребёнок, как правило, становится причиной конфликта интересов отца и матери. В России, к сожалению, чаще всего именно ребёнок становится «полигоном» для того, чтобы родители могли отыграть на нём свои травмы и комплексы. Восемь из десяти семей в нашей стране живут по таким правилам.

Чаще всего именно женщина начинает манипулировать своим отпрыском, рассказывая ему о том, какой отец «плохой». За время своей практики я почти никогда не слышала, чтобы отец оскорблял мать, — обычно всё происходит наоборот. Родителям нужно понять, что ребёнок сам может решить, с кем ему общаться, — его не нужно настраивать против кого-то: за рубежом с родителями и детьми после развода работает семейный психотерапевт, у нас такой практики нет.

unsplash.com

— Можно ли как-то разорвать этот «замкнутый круг»?

— Да, можно, но для этого нужна помощь семейного психотерапевта, который сможет объяснить, что происходит в семье и к чему это может привести. Мне очень жаль, что у нас в стране нет культуры психотерапии. После развода женщина обычно бежит к матери, которая настраивает её против бывшего мужа, наговаривает на него и советует забрать отпрыска. Всё это приводит к тому, что женщина начинает манипулировать мужчиной с помощью ребёнка.

«Заплати алименты, или не дам увидеть сына» — и всё в этом духе. Женщины склонны манипулировать детьми, мужчины же, как правило, таким не занимаются.

— А сам ребёнок может повлиять на родителей, попробовать их помирить?

— Нет, его просто не послушают. Их может примирить общее горе: болезнь ребёнка, например.

«С 15 лет нужно давать право выбора»

— Как подобное отношение одного из родителей к ребёнку может повлиять на его социализацию?

— Либо ребёнок станет максимально неразборчивым в своих знакомствах, либо будет вести себя антисоциально. В первом случае он будет всем доверять, всем верить, всех считать близкими. Это называется «психологическое сиротство»: отпрыск специально «убегает» от своих родителей и пытается найти семью в окружении друзей. К сожалению, это часто приводит к тому, что неопытный ребёнок связывается с «плохой компанией» и становится зависимым.

Во втором случае он просто не будет ни с кем общаться, что приведёт к позднему половому развитию: у антисоциальных людей оно заканчивается где-то в 20-21 год. Он будет очень закрытым, недоверчивым, что может стать причиной развития маниакально-депрессивного психоза.

Не может быть такой ситуации, при которой абсолютно изолированный от общества ребёнок вырастет психически здоровым. Положительного исхода тут нет.

— Почему нельзя запрещать ребёнку общаться с кем-то из родственников или друзей?

— Даже если друзья — наркоманы, нужно объективно объяснить ребёнку, что такое наркотики и к чему они могут привести. При этом очень важно не запугивать ребёнка скорой смертью и ужасными последствиями. Где-то с 15 лет нужно давать ему право выбора: он всё равно попробует алкоголь, сигареты и, возможно, наркотики. Если ограничивать ребёнка насильно, то он возненавидит либо родителей, либо друзей, либо, наоборот, станет в разы больше заинтересован именно в том, что ему запрещают. Также важно донести до него мысль о том, что он всегда может признаться родителям в своей зависимости: они ему помогут. Если молчать об этом, всё будет только хуже.

— Можно ли наказывать или даже бить ребёнка, если он пообщался с тем, с кем ему запрещено?

— Я против рукоприкладства. Если вы родитель и ребёнок на словах не понимает ваших предостережений, пусть идёт и делает свои ошибки.

Как только родитель поднимает руку на ребёнка, он признаётся в слабости и теряет авторитет.

Ребёнок должен сам совершать свои ошибки, при этом не боясь рассказать об этом родителям. Ему нужно объяснить, в чём заключается его ошибка и как её можно было избежать.