Нервный тик и фобии: какие болезни дети приобретают в школе

У российских школьников начался учебный год. За 11 лет в общеобразовательном учреждении многие дети приобретают не только знания, но и серьёзные болезни, в том числе и хронические. Больше всех страдают пищеварительная и нервная системы, опорно-двигательный аппарат. NEWS.ru расспросил врачей, какие недуги приобретаются во время обучения в школе и как их избежать.

Многие учащиеся младших классов сегодня страдают из-за нервного тика. Это непроизвольное, повторяющееся, резкое сокращение мышцы или группы мышц. У детей постарше наблюдаются невротические расстройства, психопатии, фобии, анорексия, неврастения, сообщил в беседе с NEWS.ru педиатр, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков. Все эти проявления — следствие повышенных психических нагрузок. Современная школа морально «душит» детей, считает он.

Ученики пребывают в стрессе и шоке, когда идут в школу. У них по восемь-девять уроков, огромное количество заданий, учебников, компьютерных тестов. Детская психика не готова к такой нагрузке. До определённого возраста малышам необходима созидательная деятельность, а у них упорно развивают аналитическое мышление. Учебная программа остаётся непродуманной. Евгений Тимаков педиатр, инфекционист педиатр, инфекционист

Из-за постоянных стрессов и высокой нагрузки у современных школьников всё чаще развиваются различные психосоматические патологии, подтверждает слова коллеги педиатр, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Борис Блохин. Это группа болезненных состояний, появляющихся в результате взаимодействия психических и физиологических факторов. К ним относятся головная боль, плохой сон, нарушение аппетита, боли в животе, вегетососудистые расстройства. По словам детского врача, родители нередко принимают эти проявления за симуляцию, подозревая, что ребёнок просто не хочет идти в школу. Там самым они усугубляют патологический процесс. Постоянная тревога может перерасти в настоящую психогенную депрессию. Это тяжёлое заболевание, которое лечится медикаментозно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последствия от булочек и гамбургеров

После нескольких лет обучения в школе у многих детей появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Главная причина — отсутствие нормального питания и полноценных перекусов у школьников. Например, некоторые дети утоляют голод в школе шоколадками и булочками. А обеды, которые поставляют с комбинатов питания, многим кажутся невкусными. Дети отказываются от такой трапезы.

Ребёнок ест быстроусвояемые углеводы — это провоцирует заболевания желудка, кишечника, различные эндокринные нарушения, например ожирение, сообщил Евгений Тимаков. Основная ответственность за это лежит на родителях, которые «не прививают ребёнку культуру питания». Доходит до того, что правильная еда кажется детям невкусной и они оказываются её употреблять.

Современные школьники страдают хроническими запорами, обозначил ещё одну проблему Тимаков. Причины — обилие еды, бедной пищевыми волокнами, малоподвижный образ жизни, недостаток жидкости в рационе. Ещё такое расстройство пищеварения происходит по психологической причине. Дети стесняются пользоваться школьным туалетом и специально удерживают стул. Со временем кишечник перестаёт нормально работать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколиоз и близорукость

У современных школьников огромная учебная нагрузка — обилие уроков, факультативы, подготовка к экзаменам, домашние задания. Всё это приводит к тому, что ребёнок целыми днями проводит в сидячем положении. На спорт и физическую культуру у учащихся не остаётся времени. Это является основной причиной развития сколиоза (искривление позвоночника), сообщил Борис Блохин. Лишённые правильных нагрузок, слабые мышцы спины не способны зафиксировать позвоночный столб в нужном положении, и заболевание развивается. Часто проблема заходит ещё дальше. Неправильная осанка провоцирует нарушение кровотока в мозговых артериях. Возникают головные боли, скачки артериального давления.

Многие сегодняшние первоклассники уже к окончанию школы будут носить очки или контактные линзы. Получение среднего образования не лучшим образом влияет на зрение. Многие тесты и задания учащиеся выполняют в режиме онлайн, используя планшеты и персональные компьютеры. Особенно вредно для глаз, если монитор маленький и низкого качества, а освещение стола организовано неправильно, сообщил Евгений Тимаков.

Но иногда обучение в школе сказывается положительно на здоровье детей. Непосредственные участники образовательного процесса по сравнению с учащимися, находящимися на домашнем обучении, реже страдают респираторными патологиями, отмечают детские врачи. В классе дети постоянно «обмениваются» различными инфекциями, в итоге у них вырабатывается иммунитет. Домашние дети не тренируют свою иммунную систему и в большей степени подвержены различным заболеваниям, считают эксперты.