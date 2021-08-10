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Европа

В Швеции разоблачили фальшивого дипломата-наркоторговца

19:09, 10 августа 2021
В Швеции разоблачили фальшивого дипломата-наркоторговца Фото: Michael Körner via imago-images.de/Global Look press
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Выдававший себя за американского дипломата подданный Швеции выращивал в своём доме марихуану. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Шведские полицейские обнаружили 488 кустов конопли в подвале частного дома. Подозреваемый по фальшивым дипломатическим документам арендовал жильё, где и занимался выращиванием наркотиков. Сама плантация была случайно обнаружена местным жителем.

Следствие длилось почти три года. Местная прокуратура сумела собрать все доказательства для передачи дела в суд. Преступника ждёт слушание по обвинениям в организации производства наркотических веществ и подделке документов.

Ранее сообщалось, что у жителя Подмосковья в подвале полицейскими была обнаружена плантация марихуаны. Правоохранители насчитали порядка 307 кустов запрещенного растения. При обыске также были найдены боеприпасы и наличность суммой 2 500 000 рублей. Подозреваемый в организации производства наркотиков Эдуард Н. ранее был судим по статье, связанной с насилием.

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