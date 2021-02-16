Житель Подмосковья устроил у себя в подвале плантацию марихуаны

https://static.news.ru/photo/c182508c-7068-11eb-9ef8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Московской области устроил у себя в подвале масштабную плантацию марихуаны. Помещение с запрещёнными растениями обнаружили правоохранители в деревне Никифорово в Щёлковском районе.

В результате полиция насчитала около 307 кустов марихуаны. Кроме того, при обыске специалисты обнаружили более 2,5 миллиона рублей, шесть патронов калибра 9 мм для пистолета.

Стоит заметить, что владелец нелегальной плантации, 52-летний Эдуард, уже был судим. Он привлекался к ответственности по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

На текущий день все незаконно хранящиеся предметы и растения изъяли и отправили на экспертизу. Проводится доследственная проверка. Другие обстоятельства инцидента не уточняются, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что семью из Малайзии подозревают в том, что она пыталась провезти в Японию шесть килограммов наркотиков. В качестве контейнера для перевозки использовалась скульптура гнома из мультфильма «Белоснежка». Все подозреваемые арестованы. Семья проживала в префектуре Тиба близ Токио.

До этого сообщалось, что в Ростовской области тюремщик пронёс наркотик в колонию, где употребил его вместе с двумя заключёнными. В результате один из них скончался.