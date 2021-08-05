Шепелев отобрал телефон у сына от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram заявил, что отобрал у детей телефоны. Он проводит отпуск на Мальдивах со старшим сыном Платоном, которого родила Жанна Фриске, и дочерью Ладой от дизайнера Екатерины Тулуповой.

Мы отобрали у детей гаджеты. Я не шучу. Сейчас расскажу подробнее. У детей есть лимит на гаджеты — час в день и всегда строго после обеда. Лимит действует каждый день без исключений. Чаще всего дети тратят его на «Майнкрафт», — написал он под фото с отпуска, где дети играют в песке.

Шепелев рассказал, что всей семьёй они прилетели на остров на две недели. Детям предлагались самые разные развлечения: велосипедные прогулки, купание в бассейне и океане, детский клуб, футбол, теннис, рисование и многое другое. Однако современных детей, судя по всему, такой набор уже не устраивает. По словам Шепелева, они отказались от всего, заявив, что это им неинтересно.

Позже ведущий понял: дети ждут, когда придёт время игр в телефоне. Сначала они два часа играют, а потом полдня обсуждают игру, а также рисуют героев «Майнкрафта» на бумаге и перебирают книги-руководства по игре.

Мир сузился до одной игры, а к остальному дети напрочь потеряли интерес. Представляете, они даже не хотели купаться. Мы поняли, что необходимо вмешаться, поговорили с детьми, постарались объяснить им положение вещей и сообщили, что забираем и планшеты, и телефоны, — поделился телеведущий.

Три-четыре дня «ломки» по игре, и у детей вернулся интерес к жизни. Теперь, отмечает Шепелев, Платона и Ладу невозможно вытащить из воды.

Мне печально, но вынужден признать, гаджеты — зло. И я совершенно не понимаю, как срастить их с реальной жизнью наших детей, ведь отказаться от планшетов и телефонов тоже невозможно, — заключил он.

Ранее сообщалось, что Шепелев впервые крупным планом показал лицо сына от Фриске. Отец поделился: мальчик уже взрослый и не нуждается в защите от пристального внимания.

Жанна Фриске была гражданской женой Шепелева после его первого брака с Анной Таболиной. 7 апреля 2013 года у пары в Майами родился сын — Платон Дмитриевич Шепелев, его крёстной матерью стала певица Ольга Орлова. 15 июня 2015-го Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет.