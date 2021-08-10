Психолог назвала психические расстройства, грозящие сыну Шепелева и Фриске

Психолог Юлия Зюганова назвала психические расстройства, грозящие восьмилетнему сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске (1974–2015) Платону. По её мнению, гиперопека отца и изоляция мальчика от общения с родственниками — дедушкой Владимиром Фриске и крёстной Ольгой Орловой — может привести к страшным последствиям. Подробнее о психологических тонкостях взаимоотношений в семье Шепелевых психолог рассказала в эксклюзивном комментарии для NEWS.ru.

Восемь из десяти детей, выросших в семье с одним родителем и подверженных гиперопеке, зарабатывают себе определённые психологические заболевания: самое распространённое из них — наркотическая или алкогольная зависимость. Это происходит потому, что ребёнок не понимает, почему папа или мама ему всё запрещают, — утверждает Зюганова.

По словам Юлии, гиперопека в семье возникает в основном по двум причинам: во-первых, родители не понимают, что ребёнок — это не их собственность, а отдельный человек, а во-вторых, они просто хотят оградить его от возможных ошибок. Это желание приводит к тому, что ребёнок, уже будучи подростком, всё равно совершит предназначенные ему ошибки, но переживать их будет гораздо болезненнее.

Гиперопека, утверждает психолог, становится причиной алкогольной и наркотической зависимости: ребёнку кажется, что родители его не понимают, и он выходит на улицу, чтобы найти поддержку хоть там. Он видит сверстников или знакомых постарше, и те с радостью принимают его в свою курящую, пьющую и даже употребляющую наркотики компанию. Новые приятели предлагают попробовать что-то новое, и этот «запретный плод» оказывается на удивление сладким: ребёнок начинает воспринимать родителей как врагов, а наркотики или пагубные привычки — как выход, решение проблемы.

Иногда гиперопека становится причиной различных личностных расстройств, например, пограничное расстройство личности (непереносимость одиночества), ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), истерическое расстройство (недостаток внимания), биполярное расстройство личности, — добавила Зюганова.

Также психолог отметила, что подобные психологические отклонения могут появиться у Платона к 13-14 годам. Но есть такая вероятность, что более лёгкие, девиантные расстройства (недоедание, переедание, недомогание, чрезмерная увлечённость видеоиграми), а также первые зависимости могут проявиться у сына Шепелева и Фриске уже сейчас.

Также Зюганова считает, что поведение телеведущего можно объяснить горечью от утраты любимой и долгожданностью Платона, которого зачали с помощью ЭКО. Шепелев чувствует себя максимально уязвимым и поэтому оберегает сына всеми силами. При этом поведение отца психолог считает неприемлемым. По словам специалиста, «Шепелев понимает, что у ребёнка нет права голоса, поэтому им можно управлять, как куклой». Однако как только мальчик узнает, что папа не давал ему общаться с родственниками всё детство, то вполне может возненавидеть отца.

Ребёнок выступает камнем преткновения в конфликте интересов Шепелева и родственников Фриске. Шепелев похож на инфантильного ребёнка, который не даёт другим детям в песочнице поиграть со своей игрушкой, только в реальной жизни игрушка — Платон, — считает Юлия.

Ранее Шепелев рассказал, что забирает у своих детей телефоны, отдавая их обратно всего на час в день. Также телеведущего обвинили в торговле фотографиями Платона и Жанны Фриске.