Отец Фриске назвал причины, почему Шепелев опубликовал фото с внуком

Отец покойной российской певицы Жанны Фриске — Владимир Фриске — в разговоре с NEWS.ru назвал причины публикации телеведущим Дмитрием Шепелевым фото его внука Платона. Собеседник отметил, что журналист хочет быть в тренде, так как его «попёрли со всех каналов, он — никто, мерзкий до опупения». Кроме того, по словам Владимира Фриске, шоумен понял, что «на этом можно заработать бабки».

Этого следовало ожидать, только я не знал, когда это будет, потому что он делал это раньше с Жанной, когда деньги зарабатывал на больной — продавал фотографии. Я всем говорил, но все, почему-то, мимо ушей пропустили. У меня есть люди, которые в СМИ работают. Сказали, что он продал фото Платона. Он (Шепелев. — NEWS.ru) мерзкий до опупения, мерзости его нет предела, — добавил отец Жанны Фриске.

Мужчина подчеркнул, что не знает, за какую сумму телеведущий мог продать снимки с Платоном. Он также верит, что Платон обязательно к ним вернётся.

Шепелев накануне впервые крупным планом показал Платона. Отец поделился: мальчик уже взрослый и не нуждается в защите от пристального внимания. Шепелев рассказал, что восемь лет назад он принял для себя решение не показывать фото Платона в соцсетях. Тогда на это было несколько причин, главная из которых — желание защитить ребёнка от чрезмерного внимания посторонних. Ведущий пояснил: тогда Платону нужны были только любовь, забота и спокойствие.

Жанна Фриске была гражданской женой Шепелева после первого брака с Анной Таболиной. 7 апреля 2013 года у пары в Майами родился сын — Платон Дмитриевич Шепелев, его крёстной матерью стала певица Ольга Орлова. 15 июня 2015 года Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет.

Ранее Шепелев ответил на своей странице в социальной сети Instagram на обвинения в торговле снимками своего сына Платона от певицы Жанны Фриске. Фото с наследником он опубликовал в личном аккаунте, а также в одном из журналов. Подписчики заподозрили, что журналист продал прессе эксклюзивный материал.