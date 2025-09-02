День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 06:00

Психолог рассказала, как смартфоны разрушают отношения

Психолог Кухаренко: смартфоны создают эмоциональную дистанцию в отношениях

Смартфоны создают эмоциональную дистанцию и могут разрушить отношения, заявила NEWS.ru психолог Алена Кухаренко. Она отметила, что регулярное использование телефона во время совместного досуга может вызывать недовольство и обиду партнера.

Одной из современных проблем отношений является постоянное использование смартфонов во время совместного времяпрепровождения. Когда люди сидят за столом и смотрят в свои устройства, они теряют возможность делиться моментами и эмоциями, что создает дистанцию, даже если физически они находятся рядом. Подобное поведение может вызывать недовольство и обиду, в результате чего возникают конфликты, — поделилась Кухаренко.

Она отметила, что каждый россиянин проводит в смартфоне более пяти часов ежедневно. Зачастую, добавила Кухаренко, люди начинают сопоставлять свои жизни с идеализированными образами из интернета. По словам психолога, это может снижать самооценку и вызывать ощущение нехватки чего-то важного, что также отражается на отношениях.

Смартфоны являются источником постоянного стресса и дискомфорта. Ожидание ответа на сообщения и постоянные уведомления могут отвлекать от важных моментов общения. При таких ситуациях необходимо ограничивать использование смартфонов, выделяя время для живого общения — это способствует укреплению отношений и взаимопонимания между партнерами, — заключила Кухаренко.

Ранее клинический психолог Юлия Тарибо заявила, что не следует добиваться объяснений от человека, который перестал отвечать на сообщения без видимых причин. По ее словам, обычно таким людям не хватает смелости вести откровенный диалог.

