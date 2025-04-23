Психолог раскрыла, как цвета влияют на психику Психолог Судина рассказала, что синий цвет успокаивает

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Цвета напрямую влияют на психику и гормональный фон человека, рассказала в беседе с «Радио 1» семейный терапевт кандидат психологических наук Алла Судина. По ее словам, синий цвет способствует покою и снятию усталости, полезен перед сном и при нарушениях пищевого поведения.

Черный цвет зачастую выбирают люди с фобиями, также его используют для творчества, например режиссеры в фильмах, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что зеленый цвет успокаивает и улучшает концентрацию, однако темно-зеленые оттенки могут спровоцировать депрессию. Коричневый цвет символизирует стабильность и уют, но его избыток может привести к меланхолии. Желтый цвет возбуждает аппетит и тонизирует нервную систему, а оранжевый бодрит и создает хорошее настроение. Розовый цвет создает ощущение детскости, однако его перенасыщение вызывает утомление.

Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Беркли открыли новый цвет, который нельзя увидеть без специальной лазерной стимуляции сетчатки. Цвет получил название «оло». Он возникает только при точечном воздействии на один из типов зрительных рецепторов — M-колбочки.