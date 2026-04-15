Психолог объяснила, стоит ли человеку в депрессии читать новости

Психолог Галич: человеку в депрессии не стоит читать материалы в СМИ

Чтобы избавиться от депрессии, не стоит читать негативные новости в СМИ, заявила NEWS.ru кандидат психологических наук психотерапевт Татьяна Галич. По ее словам, также стоит перестать просматривать блоги с тревожным контентом. Она отметила, что так можно угробить свою нервную систему.

Человеку в депрессии желательно отписаться от всех каналов, пабликов и блогеров, контент которых вызывает у него тревогу. Просматривая мрачные новости, человек начинает сильно волноваться, в чем зачастую нет смысла. Этими эмоциями мы никому не поможем, только угробим свою нервную систему. Если что-то произойдет, мы это в любом случае не пропустим, — заметила специалист.

Она добавила, что за час до сна рекомендуется убирать все гаджеты. За полчаса можно только почитать книгу или посмотреть фильм. Также стоит избегать общения с теми людьми, кто выбивает вас из колеи.

Ранее стало известно, что женщины чаще мужчин обращаются к врачу из-за депрессии, демонстрируя ее классические симптомы. Гормональные колебания делают их нервную систему более уязвимой к сезонным перепадам. Мужчины же реагируют на депрессию раздражительностью, агрессией и злоупотреблением алкоголя.

Степанида Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд арестовал активы основателя «Русагро» Мошковича на 6,7 млрд рублей
Вменяемый Спесивцев: дочь жертвы маньяка отсудила у него миллион
Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете
В Сети появилось видеообращение Чекалина, снятое до оглашения его приговора
Звезду телесериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»
Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей
Суд вынес приговор экс-главе Wikimart
Пользователи пожаловались на сбой экосистемы Rockstar Games
Военэксперт объяснил необходимость для Запада создать новый военный блок
Москвич умер после удара по голове
Число жертв стрельбы в школе на юго-востоке Турции возросло
На Западе раскрыли, сколько заработали нефтяные гиганты на войне в Иране
Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев
Россиянина арестовали за приколы в маске черта на Пасху
В одном из городов Подмосковья отменят аренду электросамокатов
Прокуратура нацелилась на элитное имущество экс-главы таможни Подмосковья
Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд
В Кузбассе местный житель разгромил дом соседки молотком
На Госуслугах запустили раздел для поступления в суворовские училища
Марафонец решил пробежать в память о погибшем при забеге друге и тоже умер
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

