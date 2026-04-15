Психолог объяснила, стоит ли человеку в депрессии читать новости Психолог Галич: человеку в депрессии не стоит читать материалы в СМИ

Чтобы избавиться от депрессии, не стоит читать негативные новости в СМИ, заявила NEWS.ru кандидат психологических наук психотерапевт Татьяна Галич. По ее словам, также стоит перестать просматривать блоги с тревожным контентом. Она отметила, что так можно угробить свою нервную систему.

Человеку в депрессии желательно отписаться от всех каналов, пабликов и блогеров, контент которых вызывает у него тревогу. Просматривая мрачные новости, человек начинает сильно волноваться, в чем зачастую нет смысла. Этими эмоциями мы никому не поможем, только угробим свою нервную систему. Если что-то произойдет, мы это в любом случае не пропустим, — заметила специалист.

Она добавила, что за час до сна рекомендуется убирать все гаджеты. За полчаса можно только почитать книгу или посмотреть фильм. Также стоит избегать общения с теми людьми, кто выбивает вас из колеи.

Ранее стало известно, что женщины чаще мужчин обращаются к врачу из-за депрессии, демонстрируя ее классические симптомы. Гормональные колебания делают их нервную систему более уязвимой к сезонным перепадам. Мужчины же реагируют на депрессию раздражительностью, агрессией и злоупотреблением алкоголя.