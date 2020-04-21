Принц Гарри перед свадьбой умолял отца Меган Маркл позвонить ему

https://static.news.ru/photo/ef69db40-02b0-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри незадолго до свадьбы с Меган Маркл пытался связаться с её отцом Томасом. Внук британской королевы Елизаветы II буквально умолял мужчину позвонить ему. Об этом стало известно из документов, переданных в Верховный суд Лондона в рамках дела о публикации личного письма экс-актрисы.

Адвокаты Меган Маркл указали, что газеты, в частности The Mail, преследовали и унижали отца герцогини и способствовали ссоре между ними. Юристы подчеркнули, что перед бракосочетанием принц и его возлюбленная неоднократно предпринимали попытки пообщаться с Томасом Марклом.

Том, это снова Гарри! Правда необходимо поговорить с вами. Вам не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но «публичность» только ухудшит ситуацию, — приводит Reuters текст одного из сообщений, отправленных сыном принца Чарльза.

New court documents reveal the text messages Prince Harry and Meghan Markle sent to Thomas Markle on the eve of their wedding, pleading with him to stop talking to the media. https://t.co/2LLeJKKXq5 pic.twitter.com/hJJs7qK4y6 — Jim Waterson (@jimwaterson) April 20, 2020

Герцогиня Сассекская судится с компанией Associated Newspapers, издателем таблоида The Mail on Sunday из-за публикации её письма к отцу. По словам принца Гарри, оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о его жене с целью манипулирования мнением читателей. Отец Меган Маркл Томас позднее заявил о готовности свидетельствовать против дочери в суде по делу о публикации письма, писал NEWS.ru.