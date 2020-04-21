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Принц Гарри перед свадьбой умолял отца Меган Маркл позвонить ему

09:35, 21 апреля 2020
Принц Гарри Принц Гарри Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри незадолго до свадьбы с Меган Маркл пытался связаться с её отцом Томасом. Внук британской королевы Елизаветы II буквально умолял мужчину позвонить ему. Об этом стало известно из документов, переданных в Верховный суд Лондона в рамках дела о публикации личного письма экс-актрисы.

Адвокаты Меган Маркл указали, что газеты, в частности The Mail, преследовали и унижали отца герцогини и способствовали ссоре между ними. Юристы подчеркнули, что перед бракосочетанием принц и его возлюбленная неоднократно предпринимали попытки пообщаться с Томасом Марклом.

Том, это снова Гарри! Правда необходимо поговорить с вами. Вам не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но «публичность» только ухудшит ситуацию, — приводит Reuters текст одного из сообщений, отправленных сыном принца Чарльза.

Герцогиня Сассекская судится с компанией Associated Newspapers, издателем таблоида The Mail on Sunday из-за публикации её письма к отцу. По словам принца Гарри, оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о его жене с целью манипулирования мнением читателей. Отец Меган Маркл Томас позднее заявил о готовности свидетельствовать против дочери в суде по делу о публикации письма, писал NEWS.ru.

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