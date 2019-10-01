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Принц Гарри подал в суд на британское издание Mail on Sunday за публикацию личного письма его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. В случае победы компенсация будет направлена в фонд борьбы с травлей.

Моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях — и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном, — говорится в официальном заявлении принца Гарри.

При этом он также вспомнил о своей матери принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе из-за преследовавших её фотографов.

Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил, — написал Гарри.

Он предположил, что публикация личного письма Меган была сделана с целью манипулирования мнением читателей. Кроме того, Гарри добавил, что оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о его супруге.

Стоять в стороне и ничего не делать шло бы вразрез со всем, во что мы верим, — резюмировал герцог Сассекский.

В заключении он добавил, что не потерял веру в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри прошёлся по минному полю в Анголе, повторив прогулку своей покойной матери принцессы Дианы. В 1997 году поступок леди Ди сыграл серьёзную роль в работе по ограничению глобальной торговли противопехотными минами.