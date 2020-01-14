https://static.news.ru/photo/0eb6b4d4-376b-11ea-bba6-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл готов в суде дать показания против дочери по делу о незаконной публикации изданием Mail on Sunday личного письма герцогини.

В октябре 2019 года герцог Сассекский сообщил, что подал в суд на таблоид. Он предположил, что публикация личного письма Меган была сделана с целью манипулирования мнением читателей. По словам принца Гарри, оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о его жене.

В письме экс-актриса попросила отца прекратить лгать, зарабатывая деньги на сенсационных заявлениях. Она упрекнула отца в том, что он сам ей не звонит. Томас Маркл потом рассказал изданию, что в ответном послании извинился перед дочерью и предложил в знак примирения устроить совместную фотосессию.

По данным The Telegraph, линия защиты Mail on Sunday строится на показаниях Томаса Маркла. Газета приводит выдержки из судебных бумаг. Из них следует, что публикация письма Меган Маркл была необходима ради репутации отца герцогини и справедливости. В них также указывается, что мужчина был оставлен на произвол судьбы. По словам Маркла, дочь не сообщала ему лично о свадьбе с принцем.

Ранее Меган Маркл, которая вместе с мужем решила отказаться от части своих обязанностей и стать финансово независимой, призналась, что её не привлекает жизнь в королевской семье, писал NEWS.ru.