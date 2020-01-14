Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл готов в суде дать показания против дочери по делу о незаконной публикации изданием Mail on Sunday личного письма герцогини.
В октябре 2019 года герцог Сассекский сообщил, что подал в суд на таблоид. Он предположил, что публикация личного письма Меган была сделана с целью манипулирования мнением читателей. По словам принца Гарри, оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о его жене.
В письме экс-актриса попросила отца прекратить лгать, зарабатывая деньги на сенсационных заявлениях. Она упрекнула отца в том, что он сам ей не звонит. Томас Маркл потом рассказал изданию, что в ответном послании извинился перед дочерью и предложил в знак примирения устроить совместную фотосессию.
По данным The Telegraph, линия защиты Mail on Sunday
Ранее Меган Маркл, которая вместе с мужем решила отказаться от части своих обязанностей и стать финансово независимой, призналась, что её не привлекает жизнь в королевской семье, писал NEWS.ru.
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