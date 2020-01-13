https://static.news.ru/photo/48ac9228-35f7-11ea-92ff-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, в документальном фильме ITV рассказала о своих проблемах в королевской семье.

Как пишет Mirror, Меган и принц Гарри разочарованы тем, что в последние два года им постоянно указывают на их место.

Издание отмечает, что 38-летняя герцогиня Сассексская, по-видимому, сказала принцу Гарри, что хочет уехать и её не привлекает жизнь в королевской среде. При этом принц вынужден разрываться из-за своего будущего под давлением обеих сторон.

Накануне на герцогов Сассекских обрушились с критикой после того, как они заявили о своём желании отказаться от части полномочий и стать финансово независимыми. Близкие друзья пары считают, что принц и его супруга в ближайшее время могут дать «взрывное» телевизионное интервью, в котором окрестят британскую королевскую семью «расистской и сексистской».