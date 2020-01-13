Меган Маркл, герцогиня Сассекская, в документальном фильме ITV рассказала о своих проблемах в королевской семье.
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Издание отмечает, что 38-летняя герцогиня Сассексская, по-видимому, сказала принцу Гарри, что хочет уехать и её не привлекает жизнь в королевской среде. При этом принц вынужден разрываться из-за своего будущего под давлением обеих сторон.
Накануне на герцогов Сассекских обрушились с критикой после того, как они заявили о своём желании отказаться от части полномочий и стать финансово независимыми. Близкие друзья пары считают, что принц и его супруга в ближайшее время могут дать «взрывное» телевизионное интервью, в котором окрестят британскую королевскую семью «расистской и сексистской».
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