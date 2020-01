На герцогов Сассекских обрушились с критикой после того, как они заявили о своём желании отказаться от части полномочий и стать финансово независимыми. Близкие друзья пары считают, что принц и его супруга могут «нанести ответный удар», напав на родственников, чтобы объяснить решение дистанцироваться, пишет news.com.au.

Some at Buckingham Palace are reportedly worried Harry and Meghan could do a potentially damaging television interview if they do not get what they want. https://t.co/aVVruwUnuY