https://static.news.ru/photo/99d78ff0-7463-11e9-9603-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время могут дать «взрывное» телевизионное интервью, в котором окрестят британскую королевскую семью «расистской и сексистской».

На герцогов Сассекских обрушились с критикой после того, как они заявили о своём желании отказаться от части полномочий и стать финансово независимыми. Близкие друзья пары считают, что принц и его супруга могут «нанести ответный удар», напав на родственников, чтобы объяснить решение дистанцироваться, пишет news.com.au.

Some at Buckingham Palace are reportedly worried Harry and Meghan could do a potentially damaging television interview if they do not get what they want. https://t.co/aVVruwUnuY — LBC News (@LBCNews) January 13, 2020

Интервью у Меган Маркл и принца Гарри может взять американская телеведущая Гэйл Кинг. В окружении королевы Великобритании Елизаветы II опасаются, что экс-актриса может рассказать о расизме и сексизме в семье. По словам журналиста Тома Брэдби, который дружит с супругами, герцог и герцогиня Сассекские считают родственников завистливыми и иногда недружелюбными. При этом такие характеристики не касаются бабушки и дедушки принца Гарри — Елизаветы II и её супруга принца Филиппа.

Как ранее писал NEWS.ru, 13 января британская королева намерена встретиться со своим внуком Гарри, чтобы обсудить принятое им решение. Встреча состоится в Сандрингемском дворце. На семейный совет также приглашены принц Чарльз и принц Уильям. Кроме того, в формате видеоконференции участие примет и Меган Маркл.