https://static.news.ru/photo/3c39189e-3535-11ea-946e-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II планирует 13 января провести встречу со своим внуком принцем Гарри из-за его решения сложить с себя часть монарших обязательств.

Встреча состоится в Сандрингемском дворце. На семейный совет также приглашены принц Чарльз и принц Уильям. Кроме того, в формате видеоконференции участие примет и супруга принца Гарри Меган Маркл, сообщает Sky News.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом, ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.

Позже стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей. Полученные деньги пойдут на благотворительность. Герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством, писал NEWS.ru.