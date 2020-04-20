Принц Гарри и Меган Маркл внесли в чёрный список ведущие таблоиды Британии

Принц Гарри и его жена Меган прекратили сотрудничество с четырьмя ведущими британскими таблоидами, обвинив их в публикации заметок, которые были «искажены, ложны и агрессивны без причины».
В письме новостным изданиям герцоги Сассекские указали, что речь идёт о газетах Sun, Daily Mail, Mirror и Express,
The Guardian назвала действия принца Гарри и Меган Маркл «беспрецедентной атакой на большую часть СМИ».
Герцоги Сассекские в марте покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Пара, которая отказалась от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи, поселилась в доме недалеко от Голливуда. Меган Маркл вернулась к работе в киноиндустрии, озвучив фильм о слонах. В период карантина из-за пандемии коронавируса супруги много времени проводят вместе. Они стали волонтёрами и доставляют еду тяжелобольным людям, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен