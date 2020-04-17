Меган Маркл и принц Гарри доставили еду больным жителям Лос-Анджелеса

https://static.news.ru/photo/b95f1172-33f3-11ea-90cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/OutAndAbouter

Меган Маркл и принц Гарри впервые попали в объективы камер в Лос-Анджелесе, куда переехали из окрестностей Ванкувера. Супруги стали волонтёрами некоммерческой организации Project Angel Food, члены которой доставляют бесплатное питание тяжелобольным людям.

Гарри и Меган посетили один из комплексов апартаментов, расположенный в районе Западный Голливуд. В поездке пару сопровождали охранники, передвигавшиеся на другом автомобиле. В квартиры супруги предпочли пойти вдвоём без сопровождения секьюрити.

На этой неделе принц и его жена дважды помогали организации, при этом никто из клиентов не знал и не был предупреждён о том, что курьерами для них станут члены британской королевской семьи, отмечает Daily Mail.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в марте покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Пара, которая отказалась от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи, поселилась в доме недалеко от Голливуда. Меган Маркл вернулась к работе в киноиндустрии, озвучив фильм о слонах. В период карантина из-за пандемии коронавируса супруги много времени проводят вместе, писал NEWS.ru.