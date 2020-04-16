Принц Гарри рассказал о карантинных буднях с 11-месячным сыном

https://static.news.ru/photo/ef69db40-02b0-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри по видеосвязи пообщался с родителями и работниками, ухаживающими за тяжелобольными детьми в Великобритании. Внук королевы Елизаветы II признался, что задавался вопросом о чувстве вины из-за возможности проводить много времени с семьёй в период карантина.

Гарри, который больше 10 лет помогает организации WellChild, пошутил, что ему пока достаточно 11-месячного Арчи. Принц также рассказал о необходимости быть благодарным за такой опыт, когда люди проводят с близкими больше времени, чем обычно.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в марте покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Пара, которая отказалась от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи, поселилась в доме недалеко от Голливуда. Меган Маркл вернулась к работе в киноиндустрии, озвучив фильм о слонах, писал NEWS.ru.