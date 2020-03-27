Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали из канадского Ванкувера в американский Лос-Анджелес. Причём смена места жительства была запланирована парой раньше.
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Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит, и хотели жить в Лос-Анджелесе, — отметил собеседник газеты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что герцогиня Сассекская запретила своему супругу принцу Гарри совершать поездки. Меган Маркл не разрешила внуку Елизаветы II вернуться в Великобританию, чтобы навестить заразившегося коронавирусом отца. Экс-актриса заявила сыну наследника британского престола, что ни при каких обстоятельствах не согласится на его путешествия в период пандемии COVID-19.
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