https://static.news.ru/photo/09a13d42-6fd9-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали из канадского Ванкувера в американский Лос-Анджелес. Причём смена места жительства была запланирована парой раньше.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник. Издание отмечает, что бывшая актриса и фотомодель теперь живёт с мужем в доме, расположенном рядом с Голливудом.

Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит, и хотели жить в Лос-Анджелесе, — отметил собеседник газеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что герцогиня Сассекская запретила своему супругу принцу Гарри совершать поездки. Меган Маркл не разрешила внуку Елизаветы II вернуться в Великобританию, чтобы навестить заразившегося коронавирусом отца. Экс-актриса заявила сыну наследника британского престола, что ни при каких обстоятельствах не согласится на его путешествия в период пандемии COVID-19.