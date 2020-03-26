https://static.news.ru/photo/ceb2142e-6f4a-11ea-8bed-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Сассекская запретила своему супругу принцу Гарри совершать поездки. Меган Маркл не разрешила внуку Елизаветы II вернуться в Великобританию, чтобы навестить заразившегося коронавирусом отца.

Экс-актриса заявила сыну наследника британского престола, что ни при каких обстоятельствах не согласится на его путешествия в период пандемии COVID-19.

Меган рассказала, что Гарри находится на связи со своим отцом. Конечно, он расстроен. Она сказала, что они оба разочарованы, потому что они люди дела и хотят сделать гораздо больше, чтобы помочь, — цитирует DailyMail.com инсайдера, знакомого с ситуацией.

Инфицированный COVID-19 принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения коронавирусом. Меган Маркл и принц Гарри, вернувшись в Канаду из Великобритании, сели на карантин. Супруги призвали людей быть добрыми и сопереживать окружающим в это непростое, пугающее время, писал NEWS.ru.